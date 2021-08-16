台南啟動登月計畫 康那香6000包衛生棉助弱勢女性

女性生理期大不便，台南市長黃偉哲今天宣布啟動「登月計畫」，由康那香公司捐贈逾6000包衛生棉給台南弱勢家庭女性及偏鄉女學生，試辦3個月。

黃偉哲今天指出，台南「登月計畫」試辦3個月，由康那香公司捐贈衛生棉給弱勢家庭女性及偏鄉女學生，預估2100名女性受惠。另外，台南市永華市政中心、民治市政中心、37區公所公廁也會放置衛生棉，供洽公女性使用。

黃偉哲表示，身為男性的他，能體會太太及女兒生理期時的不便和不舒服，盼透過衛生用品免費提供及月經講座，讓所有女性更方便、更舒服地面對生理期，同時翻轉大眾對月經隱晦避談的污名。

台南市政府社會局長陳榮枝說，康那香公司提供的衛生棉，將免費捐贈給社會局社工服務的弱勢家庭女性，包含女性街友、社會局服務的受暴婦女、及監護女性兒少等，且配合教育局發放給偏鄉女學生。

他表示，社會局也會加強媒合民間單位捐助社會局委辦或合作的各實物愛心銀行，提供弱勢經濟邊緣家庭女性需求。