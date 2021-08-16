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你存3000城隍也存3000 嘉市「希望N次方」助青少年脫貧

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義城隍廟贈送「快篩試劑」給嘉義市政府。記者卜敏正／攝影
嘉義城隍廟贈送「快篩試劑」給嘉義市政府。記者卜敏正／攝影

嘉義市府辦理「希望N次方」計畫，鼓勵青少年每月儲蓄，城隍廟提撥1比1捐款、教授理財知識，助脫貧、解決困境，嘉義城隍廟今捐91萬5580元給嘉義市政府，受助學生到場感謝表示，此計畫對改善家計、生涯規畫有絕對幫助。

嘉義城隍廟今天辦理嘉義市社福經費捐贈活動，廟方捐贈「希望N次方」91萬餘元、「快篩劑」30萬元、「實物銀行物資」50萬元，由市長黃敏惠代表接受，黃敏惠也回贈感謝狀給城隍廟董事長賴永川、城隍廟慈善會長蘇文聰，感謝廟方善行、協助防疫。

嘉義高商畢業生黃庭宜表示，前年參加「希望N次方」計畫，只要每月存款3000元，廟方也相對提撥3000元，此計畫不僅鼓勵存款並開設理財、生涯規畫課程，對於未來就學、生涯探索、出社會都有幫助，真的很感謝市府和城隍廟舉辦這個活動。

嘉義市社會處表示，「希望N次方」計畫已推動到第三屆，每屆有3年期程，學生不僅定時定額存款、也學習理財知識，前兩屆共有35名大專學生參加，為幫助更多年輕人、落實理財觀念，此屆有23名國三到高一生參加，市府也邀請民間單位能共襄盛舉，一起幫助弱勢族群自立、脫貧。

嘉邑城隍廟今天辦理嘉義市社福經費捐贈活動，廟方共捐贈「希望N次方」91萬餘元、「快篩劑」30萬元、「實物銀行物資」50萬元。記者卜敏正／攝影
嘉邑城隍廟今天辦理嘉義市社福經費捐贈活動，廟方共捐贈「希望N次方」91萬餘元、「快篩劑」30萬元、「實物銀行物資」50萬元。記者卜敏正／攝影
嘉義城隍廟贈送「 希望N次方」青少年築夢專案計畫91萬餘元給嘉義市政府。記者卜敏正／攝影
嘉義城隍廟贈送「 希望N次方」青少年築夢專案計畫91萬餘元給嘉義市政府。記者卜敏正／攝影
嘉義城隍廟贈送「實物銀行」50萬元給嘉義市政府。記者卜敏正／攝影
嘉義城隍廟贈送「實物銀行」50萬元給嘉義市政府。記者卜敏正／攝影
受扶助學生黃庭宜製作紙雕生日卡，回贈嘉義城隍廟，感謝廟方的幫助。記者卜敏正／攝影
受扶助學生黃庭宜製作紙雕生日卡，回贈嘉義城隍廟，感謝廟方的幫助。記者卜敏正／攝影

嘉義 城隍廟 理財

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