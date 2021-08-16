影／專屬雲林學子的大獎 張麗善抽10幸運兒獲智慧手機

雲林縣今年4月睽違34年主辦全國中等學校運動會，參賽選手多達1萬1千多人，雲林代表隊今年有700多位選手參賽，狂掃22金23銀26銅，為地主隊寫下輝煌紀錄；其中摸彩活動受5月疫情升溫影響延宕，今天終順利在縣府舉辦，特獎到普獎獎品總計3870份，由縣長張麗善抽出10名特獎及頭獎得主，一名獲得特獎的陳姓幼童由媽媽代發表感言，直呼「太幸運了吧！」

張麗善說，全中運系列活動中最受學生、幼童矚目的莫過於童樂「蓋」有趣集章摸彩活動，這項活動結合兒童節，只限具有學生身分者參加，有超過8千人在賽事期間至各競賽會場觀賽並集章，即符合抽獎資格，而當中有5998人完成8格以上蓋章，可抽三獎以上獎項，還有837人觀賞完全部15項競賽及蓋章，縣府另頒「集章完蓋證明」獎狀作為紀念。

「時空宛如倒轉回到全中運」張麗善開心地說，縣府準備多項大禮要送給幸運兒，除有270份特獎到拾獎禮品，還有3600份普獎，獎項包括5支iPhone 12 Pro、5支iPhone SE、Sony PS5及Switch遊戲機各10部、15部華碩筆記型電腦、20只智慧運動手環等，獎勵學子賽事期間的熱情參與。

張麗善隨即開啟視訊直播進行線上抽獎，陸續抽出5名特獎iPhone 12 Pro智慧型手機得主，及5名頭獎iPhone SE得主，並現場撥電話給其中一名獲得特獎的幼童，張麗善緩緩對其母說出「得大獎了！」對方淡定致謝後仍難以置信的回答「真的嗎？」。