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雲林海岸地形改變淤積嚴重 造成8月洪患縣府全面改善

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林沿海各大排受海岸地形改變漂沙日益嚴重，致使大排出海口防潮閘功能受阻，雲林縣府將全面展開清淤改善。記者蔡維斌／翻攝
雲林沿海各大排受海岸地形改變漂沙日益嚴重，致使大排出海口防潮閘功能受阻，雲林縣府將全面展開清淤改善。記者蔡維斌／翻攝

雲林沿海地區各大排出海口防潮閘門，因海岸漂沙加遽，大排淤積日益嚴重，暴雨來襲時阻礙水流，宣洩不易，閘門喪失功能，先前水利署長賴建信抵沿海勘災時，發現淤沙阻礙防潮閘是內陸淹水嚴重的主因。雲林縣府最近對淤積最嚴重的台西有才寮等大排將全面展開清淤，以發揮洩洪功能。

本月因暴雨接連侵襲，沿海各地淹水嚴重，日前水利署長賴建信親赴雲林沿海巡視災區，發現各大排出海口的防潮閘出水口淤沙嚴重，導致防潮閘無法完全關閉，使內陸排水排洩不良，海水漲潮時還引來海水倒灌，讓內陸水患雪上加霜。

雲林縣府水利處表示，近年來因外傘頂洲南移，致漂沙嚴重，不但改變了海岸地形，也因淤沙造成大排排洩功能受阻，中上游淹水更加嚴重，尤以台西有才寮排水出海口最嚴重，縣府每年將持續編列1500萬元改善淤積，今年度的清淤工程也於上月間啟動。

水利處指出，因經費有限縣府每年只能進行小範圍疏濬，無法大量清淤，將會再向中央爭取，因進入颱風季，目前先對淤積最嚴重的有才寮大排及箔子寮漁港周圍進行應急清淤，讓排水流速加快，縮短退水時間，減少內陸洪患成災。

同時為配合中央「防止外傘頂洲沙灘流失整體防護計畫」，也同步展開大規模抽砂工程，把所抽的海砂拋放到外海，減少大排出海口淤積，並藉海洋的洋流運動補充外傘頂洲沙源，一舉兩得。

雲林沿海各大排受海岸地形改變漂沙日益嚴重，致使大排出海口防潮閘功能受阻，雲林縣府將全面展開清淤改善。記者蔡維斌／翻攝
雲林沿海各大排受海岸地形改變漂沙日益嚴重，致使大排出海口防潮閘功能受阻，雲林縣府將全面展開清淤改善。記者蔡維斌／翻攝
雲林沿海各大排受海岸地形改變漂沙日益嚴重，致使大排出海口防潮閘功能受阻，雲林縣府出動抽沙船將全面展開清淤改善。記者蔡維斌／翻攝
雲林沿海各大排受海岸地形改變漂沙日益嚴重，致使大排出海口防潮閘功能受阻，雲林縣府出動抽沙船將全面展開清淤改善。記者蔡維斌／翻攝
雲林沿海各大排受海岸地形改變漂沙日益嚴重，致使大排出海口防潮閘功能受阻，雲林縣府將全面展開清淤改善。記者蔡維斌／翻攝
雲林沿海各大排受海岸地形改變漂沙日益嚴重，致使大排出海口防潮閘功能受阻，雲林縣府將全面展開清淤改善。記者蔡維斌／翻攝
雲林沿海各大排受海岸地形改變漂沙日益嚴重，致使大排出海口防潮閘功能受阻，雲林縣府將全面展開清淤改善。記者蔡維斌／翻攝
雲林沿海各大排受海岸地形改變漂沙日益嚴重，致使大排出海口防潮閘功能受阻，雲林縣府將全面展開清淤改善。記者蔡維斌／翻攝

外傘頂洲 淹水 暴雨

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