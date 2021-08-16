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西拉雅國家風景區納入台南龍崎4里 激烈爭辯後兩里納入

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
龍崎牛埔因為天然惡地形被市府列為自然地景，里民爭取納入國家風景區。記者周宗禎／攝影
龍崎牛埔因為天然惡地形被市府列為自然地景，里民爭取納入國家風景區。記者周宗禎／攝影

台南市龍崎區牛埔、石槽、大坪、龍船西拉雅國家風景區規畫納入，今天舉辦範圍整合居民共識意向座談會。

與會各里意見不同，有的強烈支持、有的強烈反對。激烈討論近兩小時後，台南市政府觀光局長郭貞慧做結論表示，贊成要加入的牛埔、龍船兩里先納入，石槽、大坪暫不納入，以免地方一直沒有共識，影響發展。

會議一開始龍崎石槽里民質疑，這是政治人物提出來的案件，又不是住在這裡，不專業又不知道用意在哪裡？講的很好聽，卻又沒有任何規畫，生態工法一年不到就壞了，水土保持局做到現在有沒有在做？

立委王定宇辦公室執行長林義雄表示，有民眾質疑民意代表，他要強調，畫進風景區對百姓的權益沒有增加限制，所有的限制原來市政府都有，以前就是因為景點沒有開發、才會造成現在的沒落，這裡是值得開發的後花園。

代表市議員許又仁出席的楊秀碧表示，很多反對的民眾說沒有具體的計畫、土地反而會跌價，如果是真的這樣子，那之前的南化、玉井百姓為什麼都沒反對？政府的資源沒有進來、土地會漲價嗎？他支持可以做的部分先做，也應該提出較具體的規畫。

西拉雅風景區秘書方宗泓說，加入風景區對地方百姓權益沒有影響。郭貞慧表示，北門濱海國家風景區成立後，對地方發展的幫助者有目共睹；台南安平與南區想要爭取列入、因目前條件問題即使百姓極力爭取也還沒辦法；

石槽里民擔心畫進去以後、土地沒辦法開發、更沒價值，強烈反對；「公有地你們要怎麼搞都沒關係、不要畫到私有地」。

大坪方姓里民說，畫到的幾乎都是私有地。延伸到這四個里到底能看到什麼？民主社會不能強迫百姓一定要聽你的。這裡規畫卻沒有建設預算，教百姓怎麼相信？那不是在騙老百姓嗎？南化畫進西拉雅國家風景區9年什麼都沒有，不能亂畫亂花錢。

埔里長陳泰祥說，市府已把龍崎工廠土地公告為地質公園、牛埔惡地自然保護區，如果畫入對發展一定加分，有更多不同單位加入一定有幫助，因疫情很多里民沒有出席，但有連署書可交給主辦單位。

大坪里長余文生，往左鎮的道路往308高地道路，破爛不堪都沒有做好，政府都亂花錢，百姓想要整理一下土地就被罰錢，大坪我不讓你畫，另外兩個里我沒意見但是我不讓你畫。

牛埔里民陳永和表示，如果在地的百姓有意願那就應該設置，希望牛埔能夠作為一個示範，自然地景要盡早規畫。

龍崎牛埔因為天然惡地形被市府列為自然地景，里民爭取納入國家風景區。記者周宗禎／攝影
龍崎牛埔因為天然惡地形被市府列為自然地景，里民爭取納入國家風景區。記者周宗禎／攝影
西拉雅國家風景區納入台南龍崎4里，贊成與反對的激烈爭辯後，決議牛埔、龍船兩里納入。記者周宗禎／攝影
西拉雅國家風景區納入台南龍崎4里，贊成與反對的激烈爭辯後，決議牛埔、龍船兩里納入。記者周宗禎／攝影
西拉雅國家風景區納入台南龍崎4里，贊成與反對的激烈爭辯後，決議牛埔、龍船兩里納入。記者周宗禎／攝影
西拉雅國家風景區納入台南龍崎4里，贊成與反對的激烈爭辯後，決議牛埔、龍船兩里納入。記者周宗禎／攝影
西拉雅國家風景區納入台南龍崎4里，贊成與反對的激烈爭辯後，決議牛埔、龍船兩里納入。記者周宗禎／攝影
西拉雅國家風景區納入台南龍崎4里，贊成與反對的激烈爭辯後，決議牛埔、龍船兩里納入。記者周宗禎／攝影

國家風景區 埔里 陳永和

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