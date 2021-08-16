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不再積水 南市府：新營金華路及長榮路排水改善

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府工務局說，新營金華路及長榮路排水改善，已不再淹水。圖 ／工務局提供
台南市政府工務局說，新營金華路及長榮路排水改善，已不再淹水。圖 ／工務局提供

台南市新營區長榮路優質化工程日前完工，今年5月底還出現積水緩退引起外界質疑，市府工務局設置分流管路加速排水改善，歷經0730豪雨以及0806盧碧颱風考驗，均未再發生積水，工務局說，已有顯著改善效果。

工務局說，今年5月30日發生短延時強降雨，導致長榮路二段（隋唐路至秦漢街）出現積水消退較緩慢現象，引起民眾質疑工程品質；其實該工程並未改變排水系統，主要將原有側溝蓋打除重新整理，並清除水溝雜物另在內側新設一水溝連至原側溝，以加速道路排水，該處排水緩慢與該工程無關。

經工務局邀集水利局等相關單位勘查後，在秦漢街口設置分流管路加速排水，並於6月中旬完成增設2支直徑30CM PVC管將側溝排水分流至排水箱涵，配合原有 50CM管涵。

工務局表示，金華路及長榮路排水主要透過道路側溝集水後，排入雨水箱涵，再流向北側王公廟小排、鹽水南排等將雨水排出，現有雨水箱涵排水容量可承受每小時40毫米時雨量

近期大雨過後工務局即派員巡查積水情形，即便8月2日下午1時雨量達43.5毫米，金華路及長榮路路面已未再發生積水緩退狀況，顯見長榮路道路排水改善成效。

台南市政府工務局說，新營金華路及長榮路排水改善，已不再淹水。圖 ／工務局提供
台南市政府工務局說，新營金華路及長榮路排水改善，已不再淹水。圖 ／工務局提供

長榮 雨量 盧碧颱風

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