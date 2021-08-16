嘉縣沿海觀光漁筏復航卻等不到客人 業者只有一個心願

嘉義縣恢復二級管制後，各地旅遊業人潮逐漸回溫，停航逾2個月的沿海觀光漁筏本月10日復航，然而業者遲遲等不到客人，直到上周六才有一團約30人的旅行團搭乘，相較以往暑假旅遊旺季，出航班次大相逕庭，業者苦不堪言，只表示希望大家都能遵守防疫規範，讓確診人數能夠盡快清零。

東石鄉外海「漂移國土」外傘頂洲，每年夏天旺季吸引大量遊客搭觀光漁筏登洲觀光，然疫情影響沿海19 艘觀光漁筏停擺逾2個月。上月9日縣府宣布調降至2級警戒，業者原蓄勢待發，但直到上周末業者才迎來他們第一組團客。

嘉義縣海上旅遊觀光發展協會總幹事陳進明說，暑期是旅遊旺季，以往攜家帶眷或學生間結伴出遊者比比皆是；凱旋公司4艘船，周末假日上午至下午3梯次，每天可以發12趟；聯合公司15艘船同樣3梯次，每天最多可以出35趟。

如今觀光漁筏苦守寒窯僅等到一組13人遊客，業者心中不免有些沮喪，陳進明分析，民眾心裡多少還畏懼疫情，政府禁止遊覽車也是主因，因為漁筏的客群主要來自團客，現在唯一希望民眾能遵守政府防疫相關規範，讓確診人數盡快歸零，接下來振興券的發放也有望提升景氣。

嘉義縣府本月9日宣布恢復二級警戒，雖同意觀光漁船筏載客，但每艘船從55人減為35人，禁止供餐及唱卡拉ＯＫ，遵照防疫指引，戴口罩、實聯制、酒精消毒，乘船梅花座人數限制35人，觀光漁筏提供便當，不提供卡拉ＯＫ。