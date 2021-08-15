台南多處景點遊客回流 攤商盼商機「補」回來
疫情趨緩，人潮回流更明顯，台南溪北地區的後壁、白河等處旅遊景點，這兩天遊客明顯增加，也因人流重現，許多業者生意漸趨好轉，也盼望疫情仍持續穩定下，好將近兩個多月來流失的商機「補」回來。
台南後壁菁寮老街今年5月疫情惡化三級警戒後，遊客瞬間急凍、潰散，許多攤商不是歇業就是乾脆結束營業，好不容易熬過這段日子，月初迄今遊客逐漸回流，預估比上月多了2倍遊客以上，但大都是散客為主。
白河關子嶺風景區指標旅宿業者周五晚入住50多間，昨晚還有近30間，相較上月疫情嚴峻入住僅個位數，業者難得露出笑容說「漸入佳境」，認為只要疫情穩定，最壞日子已經過去。
台南善化牛墟今天適逢市集，往善化牛墟什乃里車流回堵，攤販數百攤小販說，疫情不緊張，許多熟臉孔老客戶都來採買，生意恢復8成了。
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