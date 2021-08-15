中元普度不必出門買 台南市府明晚有線上八折搶購

國內疫情趨緩，各地陸續出現人潮，台南市本周末出現不少遊客，造成市區塞車，市長黃偉哲提醒「疫情只有一線之隔」，可能今天還好好的、明天就出現嚴重疫情，大家最好沒事還是宅在家，市府針對普度拜拜推出便利送，上網就能送到家，明天晚間還有下殺商品搶購。

台南市衛生局表示，COVID-19公費疫苗預約平台第6期將於明天（8月16日）上午10時起至18日中午12時開放預約，預計8月23日至8月29日接種。第6期可接種之疫苗為高端疫苗，符合預約資格對象為65歲以上長者、64歲至20歲(含)第9類對象、64歲至36歲(含)民眾；預計接種期程為8月23日至8月29日，並視疫苗供應期程調整接種場次。

衛生局表示，台南市疫苗接種作業至昨(14)日，共接種67萬9487劑次，疫苗劑次涵蓋率36.3%；其中65歲以上長者接種率72.2%；50歲以上58.3%；18歲以上42.4%。

台南市政府配合防疫、減少民眾進出賣場的染疫風險，推出「台南便利送」的Line官方平台，受到民眾歡迎，目前媒合的商家包括17處市場、11處商圈及家樂福、全聯等，只要上網訂購就能送到家，市府並補助部分的運費，到目前為止訂單已接近兩萬筆、金額突破1150萬元。