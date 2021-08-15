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嘉市幾乎荒廢老醫館 經卸妝計畫變身豆花店

中央社 / 嘉義市15日電

嘉義市1960年代的德山醫院，經文化局老屋卸妝計畫，讓原先幾乎荒廢的老醫館煥然一新，還保有原來樣貌，現在變身為豆花店，民眾消費之餘，可以細細品味老屋的建築脈絡。

嘉義市文化局今天表示，今年「老屋卸妝」計畫有7案通過審核，已完工的第一案位於光華路的老屋，原本為德山醫院，已有一甲子歷史的建築物，經南華大學建築與景觀學系團隊及承租店家努力下，老醫館煥然一新。

承租老醫館的豆花店主劉沅誠表示，當初花費許多心力找到這間老醫館開店，便向文化局申請老屋卸妝計畫，在與執行的南華大學團隊溝通後，盡量保留老屋原貌，不過度影響外觀。

老屋卸妝計畫主持人、南華大學建築與景觀系副教授陳正哲指出，這棟建物採用多種磨石子、抿石子等工法，用不同的色料與石粒等，搭配出不同花樣與色澤的地板、牆面，看得出原設計巧思，團隊透過清潔打蠟恢復原貌。

另外，建物本身窗戶多，除透明玻璃外，還使用已經停產的鑽石壓花玻璃，且門框與窗框全部使用檜木，修繕相當費工，團隊去掉色漆上保護漆，讓原有的木頭紋路與顏色呈現出來。

陳正哲表示，建物一樓大門兩旁柱子的磁磚破損，也找不到原材料，與店主討論後，決定嵌入黑色馬賽克，形成左右對稱、新舊結合做法，盡可能保留原有部分。

文化局指出，執行「老屋卸妝」計畫，主要希望透過修繕及美化老屋立面，將見證嘉義市歷史發展的建物良好地保存下來，提升都市景觀風貌。

老屋 文化局 建築

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