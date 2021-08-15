做工行善團放晴趕工 方莞靈的家衛浴設備改善中

把握放晴趕工，台南市做工行善團日來為鹽水、官田、玉井及柳營區等四戶弱勢家庭房屋整修，期望早日讓弱勢朋友能有個安心居住的家。

鹽水區陳姓案家住處日前因大火燒毀，案主與母親及2名稚子暫住親戚家，收入低且不穩定，無法負擔龐大重建費用，經做工行善團協助。目前已完成屋內骨架和屋頂搭建、埋設化糞池和電氣迥路管線配置。

甫在日本東京奧運拿下女子舉重49公斤級第4名的方莞靈與母親武虹在柳營區租屋處簡陋，大台南電氣工會持續展開修繕，今進行化糞池等衛浴設備作業。

從事清潔工的官田區洪先生，住屋屋頂老舊破損漏水嚴重，鐵板、鐵拉門等繡蝕嚴重，台南市木工業職業工會與台南市電氣業職業工會今前往進行天花板輕鋼架、隔間美化板安裝與電線、燈具、配置，志工夥伴日前於二手倉庫挑選整理適合的家具供使用。

玉井區86歲阿嬤，居住房子天花板屋瓦已老舊破裂且漏水嚴重，本月12日由泥水工會志工協助屋頂屋瓦及隔間拆除、接續由金屬工會志工完成鐵厝屋頂施工，今再由泥水工會志工屋頂牆壁泥作補磚。

勞工局長王鑫基表示，弱勢家庭房屋修繕服務，雖因5月中旬疫情三級警戒暫停，志工們一直心繫未完成修繕戶，疫情降級，做工行善團隨即啟動修繕，大雨也澆不熄志工們的熱情。