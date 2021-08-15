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模擬圖曝！嘉義公園大整修 鳥籠開放式、噴水池可摸水

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義公園太空城堡將翻新，但主體不變。圖／嘉義市政府提供
嘉義公園太空城堡將翻新，但主體不變。圖／嘉義市政府提供

有111年歷史的嘉義公園距離上次大整修超過20年，嘉義市政府動用2500萬元改善，包括曾飼養孔雀等「鳥籠區」改為開放式、小西湖重做拱橋、噴水池拆除外圈的鐵桿讓民眾摸水、孔廟後方兒童遊戲區更全面更新設施等，本月展開施工，預計明年1月完工。

市府建設處表示，嘉市35座公園，市府展開「公園2.0」計畫，將特色主題、全齡概念導入公園改善及新闢工程，以「百年地景－嘉義遊園地」主軸來改嘉義公園，將整合區域景觀、打造主題式全齡公園、建置無障礙動線；範圍為嘉義公園西北側、中山路與啟明路入口廣場附近為第1個工區，孔廟後方兒童遊戲場為第2個工區。

建設處指出，中山路與啟明路入口廣場區，會更新銅像基座花台、移植植栽引導動線；太空城堡遊戲場會修繕鋸齒狀階梯、休憩座椅及地坪；入口噴水池用「親水」概念移除過多設施；小西湖則會移除旁邊金字塔，拱橋重做成景觀橋。

曾經養孔雀的2個鳥籠，因擔憂衛生安全而暫停飼養，閒置20年導致鐵籠鏽蝕，將會保留，並於外層加裝鐵柱造景，讓植栽爬藤，並成為開放式可進入，回憶過去景象。

工區2的孔廟後側遊戲場部分，會大幅更新，提供無障礙遊戲場、主題遊具、地景溜滑梯、地形變化遊戲場、五厘石遊戲區、景觀拱橋、休憩廣場、沙桌等，全區的主幹道步道並改為符合無障礙通行空間。

市府也指，嘉市公園2.0計畫陸續啟動，去年11月1日番仔溝公園酷炫機器人全齡遊戲場已完工啟用，後續推動嘉義公園、中正公園、北香湖公園以及湖子內區段徵收公園新闢工程，將於明年陸續完工啟用。

嘉義公園內鳥籠修建的模擬圖。圖／嘉義市政府提供圖／嘉義市政府提供
嘉義公園內鳥籠修建的模擬圖。圖／嘉義市政府提供圖／嘉義市政府提供
嘉義公園內鳥籠將更新成開放式。圖／嘉義市政府提供
嘉義公園內鳥籠將更新成開放式。圖／嘉義市政府提供
嘉義公園小西湖改善的模擬圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義公園小西湖改善的模擬圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義公園孔廟後方兒童遊戲場的改善模擬圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義公園孔廟後方兒童遊戲場的改善模擬圖。圖／嘉義市政府提供

嘉義 孔廟 太空

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