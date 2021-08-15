藝人郭彥均及網紅圖佳帶路 西拉雅風管處月底新書上市

西拉雅國家風景區管理處安排土耳其籍網紅圖佳與知名藝人郭彥均，以名人帶路方式，造訪西拉雅風景區各處景點，本月底將出版「FUN遊大西拉雅」一書，帶領外界更認識一年四季不一樣的旅遊風情。

西拉雅國家風景區管理處說，為推廣大西拉雅觀光圈，特別規畫觀光圈專屬旅遊書「FUN遊大西拉雅」，書中除按照地理位置，一一介紹各區域山川景色與人文采風，更將因四季流轉而產生的自然與生態景觀一一呈現在大眾面前，讓讀者可以按圖索驥規畫行程，真正「FUN」遊大西拉雅。

該書土耳其籍網紅圖佳與知名藝人郭彥均，以名人帶路方式，造訪各景點，8月底出版，將於誠品書店、金石堂書店、博客來書店等通路上架，9月1日起至10月30日止至官田遊客中心購書，另可享8折優惠。

另外，大西雅區域橫跨台南市與嘉義縣許多特色鄉鎮，各區都擁有豐富觀光資源，如關子嶺泥漿溫泉、南寮椪柑、白河蓮花、東山咖啡、後壁小鎮、官田菱角、六甲木耳、中埔苦茶油、大埔的曾文水庫等。透過大西拉雅優質業者推薦，不論食、宿、遊、購、行都能面面俱到。除參考旅遊書籍，民眾亦可加入管理處為大西拉雅觀光圈成立的「大西拉雅良品」LINE@ (https://lin.ee/IqI1Jse)，會有大西拉雅地區優質商品、伴手禮與農特產品等好康資訊。

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