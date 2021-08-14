快訊

詹雅雯病情生變「下午送急診」 于美人喊話觀眾集氣

現場看戴資穎、麟洋配再等等 考量疫情台北羽球公開賽停辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超神奇！情人節出現「七夕彩虹」劃過北港媽祖的頭頂

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港鎮今天下午一場大雨後出現一道「七夕彩虹」，剛好劃過北港媽祖石雕像的上空，民眾感到十分神奇，紛紛PO網分享。圖／黃文斌提供
北港鎮今天下午一場大雨後出現一道「七夕彩虹」，剛好劃過北港媽祖石雕像的上空，民眾感到十分神奇，紛紛PO網分享。圖／黃文斌提供

雲林縣北港鎮今天下午一場大雨過後，天空出現一道美麗的彩虹，因正值浪漫情人節，這道「七夕彩虹」，竟然神奇地劃過北港朝天宮媽祖石雕神像的上空，構成一幅美麗又奇妙的畫面，許多情侶漫步夕陽時，無不用手機留下這難得浪漫的景象。

北港朝天宮附近的北港溪河堤公園，是市區重要的休閒綠地，今天適逢情人節，許多情侶相約漫步河堤，享受七夕浪漫。

午後一場大雨，洗去艷陽的悶熱，輕風徐來，讓人更加舒適，突然間天空出現一道彩虹，讓河堤上的人無不驚艷，有情侶看到難得一見的「七夕彩虹」，雙雙對著天空互許情衷，願有情人終成眷屬。

尤其從河堤眺望彩虹，劃過北港朝天宮文化大樓上媽祖石雕像的上空，媽祖聳立於彩虹正中央，宛若媽祖神影現身，讓目睹此景的人感到無比神奇，有人趕緊雙手合十許願，期待難得的「七夕彩虹」，讓夢想成真。

北港朝天宮 七夕 媽祖

延伸閱讀

許光漢裸身秀肌陪過情人節 七夕陪你在家戀愛

七夕的雲林讓你走到哪裡都浪漫 車站街角情花相約邂逅

愛的桂冠 芝柏、寶璣、沛納海情人節對表 見證承諾時光

路嘉欣情人節報喜節目贏過唐國師 「超過一天也炫耀」

相關新聞

超神奇！情人節出現「七夕彩虹」劃過北港媽祖的頭頂

雲林縣北港鎮今天下午一場大雨過後，天空出現一道美麗的彩虹，因正值浪漫情人節，這道「七夕彩虹」，竟然神奇地劃過北港朝天宮媽...

雲林虎尾農會總幹事終能產生 基層出身蔡武吉走馬上任

雲林縣虎尾鎮農會經過一番風風雨雨選舉之後，新任總幹事蔡武吉終能正式上任，蔡武吉說，他是農會基層出身，未來將帶領農會以穩定...

七夕來台南鹽水月津港 情人橋上月老為男女牽紅線

今天七夕情人節，台南市鹽水月津港文化觀光商圈發展協會舉辦文化聯誼小旅行與音樂美食晚宴，提供未婚男女聯誼機會外，更在疫情解...

七夕的雲林讓你走到哪裡都浪漫 車站街角情花相約邂逅

和情人相約在浪漫車站！雲林縣府為促銷雲林花卉，請插花藝師把斗六火車站、文化中心轉角等公共場域打扮得彩亮繽紛，站裡站外百花...

最美總幹事孫慈敏把文旦變時尚 陳吉仲肯定：翻轉農業

台南市麻豆區農會今天七夕情人節舉辦2021台南麻豆文旦「鮮」上市記者會，舞台化身為時尚走秀，並邀請農委會主委陳吉仲、台南...

六輕海淡廠疫情衝擊不大 工業局長誇台塑「揪頂真」

國內最大的六輕海淡廠積極趕工中，盡管疫情嚴峻，部分進口設備機具運輸稍受延遲，但目前植樁工程已全部完成，預處理池系統及設備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。