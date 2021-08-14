超神奇！情人節出現「七夕彩虹」劃過北港媽祖的頭頂

雲林縣北港鎮今天下午一場大雨過後，天空出現一道美麗的彩虹，因正值浪漫情人節，這道「七夕彩虹」，竟然神奇地劃過北港朝天宮媽祖石雕神像的上空，構成一幅美麗又奇妙的畫面，許多情侶漫步夕陽時，無不用手機留下這難得浪漫的景象。

北港朝天宮附近的北港溪河堤公園，是市區重要的休閒綠地，今天適逢情人節，許多情侶相約漫步河堤，享受七夕浪漫。

午後一場大雨，洗去艷陽的悶熱，輕風徐來，讓人更加舒適，突然間天空出現一道彩虹，讓河堤上的人無不驚艷，有情侶看到難得一見的「七夕彩虹」，雙雙對著天空互許情衷，願有情人終成眷屬。

尤其從河堤眺望彩虹，劃過北港朝天宮文化大樓上媽祖石雕像的上空，媽祖聳立於彩虹正中央，宛若媽祖神影現身，讓目睹此景的人感到無比神奇，有人趕緊雙手合十許願，期待難得的「七夕彩虹」，讓夢想成真。