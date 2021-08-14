雲林虎尾農會總幹事終能產生 基層出身蔡武吉走馬上任

雲林縣虎尾鎮農會經過一番風風雨雨選舉之後，新任總幹事蔡武吉終能正式上任，蔡武吉說，他是農會基層出身，未來將帶領農會以穩定農務為主，服務農民並加速推動「產銷履歷」園區促進農經發展。

虎尾農會選舉經過幾個月的競爭激烈，以理事長丁榮義為首的陣營勝出，總幹事的遴聘，因相關法規的爭議致一再拖延，直到最近才塵埃落定，蔡武吉獲聘為新任總幹事。

蔡武吉從虎尾鎮農會基層出身，本身也是資深花農，對於設施作物研究頗深，也是雲林早期投入花卉培育的農民，也是雲林「夏菜冬花」的幕後推手之一，曾任虎尾農會推廣部、保險部主任，擁有基層實力。

蔡武吉表示，選舉已落幕，未來以服務農民、推動會務為重，農委會交辦的各項業務也會持續推動，繼續強化虎尾花生加工等業務，推動產銷履歷園區，打造友善農業經營模式，提升農民收益。