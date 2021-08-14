快訊

百萬人收撤離警報！日九州暴雨慘況曝光 水淹半層樓、汽車滅頂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林虎尾農會總幹事終能產生 基層出身蔡武吉走馬上任

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾農會新任總幹事蔡武吉走馬上任。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會新任總幹事蔡武吉走馬上任。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾鎮農會經過一番風風雨雨選舉之後，新任總幹事蔡武吉終能正式上任，蔡武吉說，他是農會基層出身，未來將帶領農會以穩定農務為主，服務農民並加速推動「產銷履歷」園區促進農經發展。

虎尾農會選舉經過幾個月的競爭激烈，以理事長丁榮義為首的陣營勝出，總幹事的遴聘，因相關法規的爭議致一再拖延，直到最近才塵埃落定，蔡武吉獲聘為新任總幹事。

蔡武吉從虎尾鎮農會基層出身，本身也是資深花農，對於設施作物研究頗深，也是雲林早期投入花卉培育的農民，也是雲林「夏菜冬花」的幕後推手之一，曾任虎尾農會推廣部、保險部主任，擁有基層實力。

蔡武吉表示，選舉已落幕，未來以服務農民、推動會務為重，農委會交辦的各項業務也會持續推動，繼續強化虎尾花生加工等業務，推動產銷履歷園區，打造友善農業經營模式，提升農民收益。

農民 履歷

延伸閱讀

七夕的雲林讓你走到哪裡都浪漫 車站街角情花相約邂逅

豪雨影響蔬菜生產 高雄梓官農會啟動滾動式倉儲

產銷履歷＋五寶 台中大安農會中秋佳節前推出禮盒

樹林行政園區都更案今啟動 侯友宜：一站式服務

相關新聞

雲林虎尾農會總幹事終能產生 基層出身蔡武吉走馬上任

雲林縣虎尾鎮農會經過一番風風雨雨選舉之後，新任總幹事蔡武吉終能正式上任，蔡武吉說，他是農會基層出身，未來將帶領農會以穩定...

七夕來台南鹽水月津港 情人橋上月老為男女牽紅線

今天七夕情人節，台南市鹽水月津港文化觀光商圈發展協會舉辦文化聯誼小旅行與音樂美食晚宴，提供未婚男女聯誼機會外，更在疫情解...

七夕的雲林讓你走到哪裡都浪漫 車站街角情花相約邂逅

和情人相約在浪漫車站！雲林縣府為促銷雲林花卉，請插花藝師把斗六火車站、文化中心轉角等公共場域打扮得彩亮繽紛，站裡站外百花...

最美總幹事孫慈敏把文旦變時尚 陳吉仲肯定：翻轉農業

台南市麻豆區農會今天七夕情人節舉辦2021台南麻豆文旦「鮮」上市記者會，舞台化身為時尚走秀，並邀請農委會主委陳吉仲、台南...

六輕海淡廠疫情衝擊不大 工業局長誇台塑「揪頂真」

國內最大的六輕海淡廠積極趕工中，盡管疫情嚴峻，部分進口設備機具運輸稍受延遲，但目前植樁工程已全部完成，預處理池系統及設備...

魚塭水質被雨水沖淡文蛤死亡慘重 農委會啟動現金救助

中南部豪雨成災，除了農作物，雲林養殖魚塭也受重創，急降雨導造成池水鹽度急劇下降，使文蛤大量死亡。立委蘇治芬昨天邀請漁業署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。