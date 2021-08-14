七夕來台南鹽水月津港 情人橋上月老為男女牽紅線

今天七夕情人節，台南市鹽水月津港文化觀光商圈發展協會舉辦文化聯誼小旅行與音樂美食晚宴，提供未婚男女聯誼機會外，更在疫情解封後，邀請民眾來一趟深度旅遊體驗鹽水在地文化，藉此行銷推廣在地美食與特色產業。

鹽水月津港有唯美造景及燈光營造的浪漫氛圍，成為炙手可熱的情侶約會景點。今天的文化小旅行活動，運用互動科技AR技術結合在地元素設計尋寶遊戲加深遊客體驗樂趣，並結合產業DIY、文化走讀街區導覽活動，讓遊客更能深度體驗鹽水在地人文歷史。