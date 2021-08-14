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七夕的雲林讓你走到哪裡都浪漫 車站街角情花相約邂逅
和情人相約在浪漫車站！雲林縣府為促銷雲林花卉，請插花藝師把斗六火車站、文化中心轉角等公共場域打扮得彩亮繽紛，站裡站外百花爭奇鬥艷，增添情人節浪漫氣氛，縣長張麗善說，車站或街角都是情人相遇邂逅的地方，熱戀中的人到車站接愛人，漫步花間增添幾許浪漫，歡迎來雲林賞花、買花。
為幫助花農度過疫情難關，在七夕浪漫之日，雲林縣府向花農採購蝴蝶蘭、洋桔梗、文心蘭等，請來花藝匠師把斗六車站、北港文化中心、口湖61休息站等公共場所，妝點得浪漫美麗，吸引許多年輕人拍照打卡。
今逢七夕，走進斗六火車站，心心相印花展引來旅客駐足賞花，縣長張麗善偕同副縣長謝淑亞、虎尾鎮農會總幹事蔡武吉等，一早巡賞各花點並邀大家支持國產花卉，協助振興花業。
張麗善和謝淑亞在花叢中，作出心心相印手勢為花展代言，她們說，疫情衝擊已大，卻又遇上酷旱、水災，使花農傷很大，雲林蝴蝶蘭、文心蘭、國蘭、洋桔梗外銷日、韓等國也因疫受困，為振興花業，與虎尾農會及花農合作，以蝴蝶蘭、洋桔梗，在花藝老師蘇怡如巧思設計下，布置了浪漫火車站，迎接所有約會的戀人。
虎尾鎮農會新任總幹事蔡武吉指出，虎尾主產洋桔梗，受疫情衝擊很大，期待借由情人節在各地舉辦花展的機會，能再打開國內通路，民眾可透過電商平台買到最新鮮的花卉。
美麗花卉賞心悅目，情人節的花更能表達情意，張麗善希望大家多多支持在地花卉，用花卉美麗身心。
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