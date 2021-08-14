快訊

整理包／搶商機 全台各縣市五倍券加碼措施看這裡

漢翔改裝F-16戰機聯胺外洩 8員工急送醫檢查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七夕的雲林讓你走到哪裡都浪漫 車站街角情花相約邂逅

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
為推動雲林在地花卉，雲林縣府在斗六車站等多個公共場域布置美麗花展，為七夕增添浪漫。記者蔡維斌／攝影
為推動雲林在地花卉，雲林縣府在斗六車站等多個公共場域布置美麗花展，為七夕增添浪漫。記者蔡維斌／攝影

和情人相約在浪漫車站！雲林縣府為促銷雲林花卉，請插花藝師把斗六火車站、文化中心轉角等公共場域打扮得彩亮繽紛，站裡站外百花爭奇鬥艷，增添情人節浪漫氣氛，縣長張麗善說，車站或街角都是情人相遇邂逅的地方，熱戀中的人到車站接愛人，漫步花間增添幾許浪漫，歡迎來雲林賞花、買花。

為幫助花農度過疫情難關，在七夕浪漫之日，雲林縣府向花農採購蝴蝶蘭、洋桔梗、文心蘭等，請來花藝匠師把斗六車站、北港文化中心、口湖61休息站等公共場所，妝點得浪漫美麗，吸引許多年輕人拍照打卡。

今逢七夕，走進斗六火車站，心心相印花展引來旅客駐足賞花，縣長張麗善偕同副縣長謝淑亞、虎尾鎮農會總幹事蔡武吉等，一早巡賞各花點並邀大家支持國產花卉，協助振興花業。

張麗善和謝淑亞在花叢中，作出心心相印手勢為花展代言，她們說，疫情衝擊已大，卻又遇上酷旱、水災，使花農傷很大，雲林蝴蝶蘭、文心蘭、國蘭、洋桔梗外銷日、韓等國也因疫受困，為振興花業，與虎尾農會及花農合作，以蝴蝶蘭、洋桔梗，在花藝老師蘇怡如巧思設計下，布置了浪漫火車站，迎接所有約會的戀人。

虎尾鎮農會新任總幹事蔡武吉指出，虎尾主產洋桔梗，受疫情衝擊很大，期待借由情人節在各地舉辦花展的機會，能再打開國內通路，民眾可透過電商平台買到最新鮮的花卉。

美麗花卉賞心悅目，情人節的花更能表達情意，張麗善希望大家多多支持在地花卉，用花卉美麗身心。

為推動雲林在地花卉，雲林縣府在斗六車站等多個公共場域布置美麗花展，吸引不少年輕旅客拍照打卡，為七夕增添浪漫。記者蔡維斌／攝影
為推動雲林在地花卉，雲林縣府在斗六車站等多個公共場域布置美麗花展，吸引不少年輕旅客拍照打卡，為七夕增添浪漫。記者蔡維斌／攝影
為推動雲林在地花卉，雲林縣府在斗六車站等多個公共場域布置美麗花展，為七夕增添浪漫。記者蔡維斌／攝影
為推動雲林在地花卉，雲林縣府在斗六車站等多個公共場域布置美麗花展，為七夕增添浪漫。記者蔡維斌／攝影
為推動雲林在地花卉，雲林縣府在斗六車站等多個公共場域布置美麗花展，縣長張麗善和副縣長謝淑亞為花展代言，也為七夕增添浪漫。記者蔡維斌／攝影
為推動雲林在地花卉，雲林縣府在斗六車站等多個公共場域布置美麗花展，縣長張麗善和副縣長謝淑亞為花展代言，也為七夕增添浪漫。記者蔡維斌／攝影
為推動雲林在地花卉，雲林縣府在斗六車站等多個公共場域布置美麗花展，為七夕增添浪漫。記者蔡維斌／攝影
為推動雲林在地花卉，雲林縣府在斗六車站等多個公共場域布置美麗花展，為七夕增添浪漫。記者蔡維斌／攝影

張麗善 疫情 火車站

延伸閱讀

蘇治芬指張麗善縱弟濫墾國有地 雲縣府：已裁處

雲林縣府宣示支持綠能 提出「三不三要」發展原則

雲林大排水利防洪老舊 張麗善透過視訊會議向政院爭取

雲林停班課網友抱怨發布太慢 張麗善致歉

相關新聞

七夕來台南鹽水月津港 情人橋上月老為男女牽紅線

今天七夕情人節，台南市鹽水月津港文化觀光商圈發展協會舉辦文化聯誼小旅行與音樂美食晚宴，提供未婚男女聯誼機會外，更在疫情解...

七夕的雲林讓你走到哪裡都浪漫 車站街角情花相約邂逅

和情人相約在浪漫車站！雲林縣府為促銷雲林花卉，請插花藝師把斗六火車站、文化中心轉角等公共場域打扮得彩亮繽紛，站裡站外百花...

最美總幹事孫慈敏把文旦變時尚 陳吉仲肯定：翻轉農業

台南市麻豆區農會今天七夕情人節舉辦2021台南麻豆文旦「鮮」上市記者會，舞台化身為時尚走秀，並邀請農委會主委陳吉仲、台南...

六輕海淡廠疫情衝擊不大 工業局長誇台塑「揪頂真」

國內最大的六輕海淡廠積極趕工中，盡管疫情嚴峻，部分進口設備機具運輸稍受延遲，但目前植樁工程已全部完成，預處理池系統及設備...

魚塭水質被雨水沖淡文蛤死亡慘重 農委會啟動現金救助

中南部豪雨成災，除了農作物，雲林養殖魚塭也受重創，急降雨導造成池水鹽度急劇下降，使文蛤大量死亡。立委蘇治芬昨天邀請漁業署...

台南美食商圈人潮增 邱家小卷米粉排隊到巷弄

今天是疫情降級第3個周末，又是七夕情人節，商家都預料今天生意會不錯，但今天台南市區8點多就下起大雨，業者都擔心賺不了錢。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。