最美總幹事孫慈敏把文旦變時尚 陳吉仲肯定：翻轉農業

台南市麻豆區農會今天七夕情人節舉辦2021台南麻豆文旦「鮮」上市記者會，舞台化身為時尚走秀，並邀請農委會主委陳吉仲、台南市長黃偉哲對新的吉祥物「柚兒」告白。陳吉仲很靦腆地對說出「我喜歡文旦和喜歡太太一樣，永久不變」，也希望消費者和他一樣都喜歡文旦；也也肯定麻豆農會是全台第一名，總幹事孫慈敏帶領的團隊不只將文旦變時尚，結合加工及創意，已經翻轉了農業。

孫慈敏表示，文旦一身都是寶，從柚花、果皮、果肉都可循環再利用。麻豆區農會今年再自創UR品牌，利用文旦之產品特性研發諸如沐浴香氛系列商品及各類加工食品，並推出「柚兒」吉祥物，同步在今年文旦上市時發表。中秋節除了送文旦鮮果，也有相關文旦加工產品可以選擇。

3月柚花香，白露柚飄香，台南麻豆文旦已經開始採收，8月上旬開始採收拜拜及加工用的大果，8月中旬進入中小果採收期，台南採收期約在8月中、下旬，採收後距離中秋節（9月21日）尚有4-5周，柚農有充足時間辭水及銷售。今年台南麻豆文旦品質不論在產量與甜度皆略勝往年。麻豆區公所訂9月5日舉行文旦節主場活動。