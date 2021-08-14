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六輕海淡廠疫情衝擊不大 工業局長誇台塑「揪頂真」

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
國內最大的六輕海淡廠積極趕工中，盡管疫情衝擊國際航運，使進口機具交貨受延，但整體工程進度仍只落後2.4%，工業局長巡視並期能趕上進度如期完工。記者蔡維斌／攝影
國內最大的六輕海淡廠積極趕工中，盡管疫情衝擊國際航運，使進口機具交貨受延，但整體工程進度仍只落後2.4%，工業局長巡視並期能趕上進度如期完工。記者蔡維斌／攝影

國內最大的六輕海淡廠積極趕工中，盡管疫情嚴峻，部分進口設備機具運輸稍受延遲，但目前植樁工程已全部完成，預處理池系統及設備基礎工程更超前1.1%，整體工程進度只稍稍落後2.4%，工業局長呂正華昨天到六輕了解進度並稱讚台塑效率，期能趕在明年8月如期完工運轉。

施工中的台塑麥寮六輕海淡廠，投資50餘億元，可日產10萬噸淡水，提供六輕3分之1以上用水，不僅是國內規模最大的海淡廠，更攸關離島工業區整體用水的調節使用，被列為重大建設追蹤，尤其先前百年大旱帶給國內工業極度缺水，海淡廠的興設，格外引起工業局重視。

工業局長呂正華昨率工業區組長曾琡芬、中區處執行長劉培毅、雲林離島服務中心主任吳政展等陪同，利用豪雨過後到六輕關心海淡廠施工進展。

海淡廠協理王群禎簡報時指出，以色列IDE供應商交運設備因疫情延後，致影響安裝時程，廠方已透過跨國視訊催促交貨，並盡力加班設法縮短安裝及試車時程，只是目前海淡廠移工僅64人是搭架及營建鋼筋的主力，受限於疫情移工入廠的限制，也是影響施工進度之一。

塑化兼麥電副總許嘉賢表示，僅管各種因素影響，但目前植樁工程已完成，預處理池系統及設備基礎工程超前1.1%，廠房及控制工程稍落後4.4%，設備安裝落後較多27.7%，但整體工程只落後2.4%，工程單位已全力趕工期能趕在預定時程完工。

「做事揪頂真！」呂正華誇讚台塑工作效率沒話說，疫情衝擊下仍保有如此工程進度，實不容易，但他強調，如今疫情降級，移工引進也已適度調整，期待各項工程能迎頭趕上，能依原定在明年8月完工運轉，降低工業用水壓力。

國內最大的六輕海淡廠積極趕工中，盡管疫情衝擊國際航運，使進口機具交貨受延，但整體工程進度仍只落後2.4%，工業局長呂正華（右三）巡視並期能趕上進度如期完工。圖／雲林離島工業區服務中心提供
國內最大的六輕海淡廠積極趕工中，盡管疫情衝擊國際航運，使進口機具交貨受延，但整體工程進度仍只落後2.4%，工業局長呂正華（右三）巡視並期能趕上進度如期完工。圖／雲林離島工業區服務中心提供
國內最大的六輕海淡廠積極趕工中，盡管疫情衝擊國際航運，使進口機具交貨受延，但整體工程進度仍只落後2.4%，工業局長呂正華（左三）巡視並期能趕上進度如期完工。圖／雲林離島工業區服務中心提供
國內最大的六輕海淡廠積極趕工中，盡管疫情衝擊國際航運，使進口機具交貨受延，但整體工程進度仍只落後2.4%，工業局長呂正華（左三）巡視並期能趕上進度如期完工。圖／雲林離島工業區服務中心提供
國內最大的六輕海淡廠積極趕工中，盡管疫情衝擊國際航運，使進口機具交貨受延，但整體工程進度仍只落後2.4%，工業局長巡視並期能趕上進度如期完工。記者蔡維斌／攝影
國內最大的六輕海淡廠積極趕工中，盡管疫情衝擊國際航運，使進口機具交貨受延，但整體工程進度仍只落後2.4%，工業局長巡視並期能趕上進度如期完工。記者蔡維斌／攝影
國內最大的六輕海淡廠積極趕工中，盡管疫情衝擊國際航運，使進口機具交貨受延，但整體工程進度仍只落後2.4%，工業局長呂正華（右一）巡視並期能趕上進度如期完工。圖／雲林離島工業區服務中心提供
國內最大的六輕海淡廠積極趕工中，盡管疫情衝擊國際航運，使進口機具交貨受延，但整體工程進度仍只落後2.4%，工業局長呂正華（右一）巡視並期能趕上進度如期完工。圖／雲林離島工業區服務中心提供

疫情 六輕 移工

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