魚塭水質被雨水沖淡文蛤死亡慘重 農委會啟動現金救助

中南部豪雨成災，除了農作物，雲林養殖魚塭也受重創，急降雨導造成池水鹽度急劇下降，使文蛤大量死亡。立委蘇治芬昨天邀請漁業署長張致盛到台西沿海現勘，發現養殖戶普遍受災已達20%以上，且死亡率仍持續上升，農委會今天公告雲林縣文蛤列為現金救助及低利貸款地區。

「文蛤無聲無息死了大半！」台西姚姓養殖戶說，原本文蛤已經準備收成，採收機都安裝好了，卻一連串大雨，魚塭淹大水還得趕快抽水，否則魚塭雨水將滿溢而出，如今雨後轉晴整池都只剩「死殼」，眼看要收成都泡湯了，實在很無奈。

台西養殖權益促進會長林源泉指出，文蛤是半鹹水養殖，鹽度須維持20ppt上下（每千公克含20公克鹽）是文蛤最佳環境，且池水深約保持在40公分，這波強雨累積雨量超過700毫米以上，池水鹹度從20ppt驟降到7ppt，幾乎變成淡水，文蛤自然無法存活。

蘇治芬說，魚塭如有良好排水設施及海水槽的話，可透過水的調節減緩水質受雨水改變，但因該魚塭區被劃定為工業區，20多年沒開發也沒有基本排水建設，所以才要轉型漁電共生專區，但在政府未開發之前，業者受災不能視而不見。

養殖戶說，面對極端氣候文蛤育成越來越差，光靠救助不是辦法，此時更想要轉型做漁電共生，但是政府限制一堆，例如遮蔽率必須低於40%，希望政府能多加協助輔導轉型。

漁業署長張致盛表示，經現勘發現雲林沿海文蛤在忽雨忽晴交差衝擊下，持續死亡的情形嚴重，已達20%以上，已達現金救助及低率貸款標準，將力協助。