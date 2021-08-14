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美麗墾丁白砂變這副慘狀 業者嘆「最黑暗的夏天」

午後雷陣雨開炸！西南風加對流發展旺 10縣市大雨特報

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台南美食商圈人潮增 邱家小卷米粉排隊到巷弄

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區國華美食商圈今天中午人潮明顯增多，也是5月中旬疫情嚴峻以來人潮較多的周末。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區國華美食商圈今天中午人潮明顯增多，也是5月中旬疫情嚴峻以來人潮較多的周末。記者鄭惠仁／攝影

今天是疫情降級第3個周末，又是七夕情人節，商家都預料今天生意會不錯，但今天台南市區8點多就下起大雨，業者都擔心賺不了錢。但中午天氣逐漸轉好，國華、友愛商圈、淺草市集及永樂市場附近人潮逐漸增多，且以遊客居多，生意明顯變好。邱家小卷米粉，排隊排到一旁巷弄。

台南市之前已連續兩個周末都下大雨，雖然疫情降為2級，餐飲也都陸續開放內用，但各美食商圈都人潮稀落，這星期自周三以來天氣逐漸轉好，因周六剛好是情人節，商家普遍認為今天的生意會較好。

不過，早上8點多市區就下起大雨，而且雨勢凶猛，業者大呼不好，擔心雨下到中午會影響遊客出門意願。幸好到了10點多，雨勢轉小，烏雲中亦可見到藍天出現，店家才稍微放心。

由於雨沒有持續下雨，若有也是細雨，到了中午12點多國華、友愛商圈、淺草市集、永樂市場附近人潮逐漸增多，雖然無法和疫情前人潮相比，但已是5月中旬以來，人潮最多的周末。遊客中雖有部分是在地人，但外地遊客比例高，其中來自高雄市遊客最多，其次是中部、北部遊客。

郭姓商家說，明顯可看出遊客增多，希望這幾天天氣能轉好，少下雨自然遊客會增多。不過，也有商家認為，雖然表面上遊客增多，但買氣最重要，若不買東西，他們也沒錢賺。

安平老街人潮就較少，天妃里長周明財表示，早上這一場大雨，影響遊客來安平意願。不過，因開台天后宮有辦成年禮活動，人潮都集中在廟裡、廟外。

李安最愛吃的美食邱家小卷米粉，排隊排到一旁巷弄。記者鄭惠仁／攝影
李安最愛吃的美食邱家小卷米粉，排隊排到一旁巷弄。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區國華、友愛商圈，出現排隊買小吃人潮。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區國華、友愛商圈，出現排隊買小吃人潮。記者鄭惠仁／攝影

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