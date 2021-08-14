台南龍崎規畫地方輕旅行 招募志工開課培訓導覽團隊

台南市規畫紅幹線公車輕旅行活動，182線市道東西縱貫是重要路線、也是對外主要聯通要道；龍崎區公所因應公車輕旅行活動推廣，要讓民眾更深入體驗龍崎風土與人文，規畫一系列導覽課程，招募志工今天開始培訓，期望建立「系統化導覽團隊」。

區公所表示，導覽培訓課程授課講師都是特別邀請、學有專精，有導覽協會理事陳冠州、荒野協會台南分會長黃嘉隆、台南社大助理教授陳泰豪、嘉藥觀光管理系陳信安及鍾大歡助理教授、南台科大吳思璿及陳宜呈專任講師、遠東科大蕭煦旃及蕭毓庭等11位專家學者；在地也有草地博士林仙化、牛埔里陳泰祥里長共同帶領學員、一起走入龍崎的人文及風景。