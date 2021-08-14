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疫情警戒降級後台南首場產業文化活動 大內酪梨節登場
台灣酪梨今年因接連乾旱、豪雨影響質量；台南大內是酪梨主產區，今天在石子瀨社區舉辦「幸福產業 有梨真好」2021大內酪梨節；這也是疫情警戒降級後，台南首場產業文化活動，市長黃偉哲到場行銷大內酪梨。
黃偉哲說，大內酪梨是最好吃又營養的「水果天后」，不管是打成果汁、切成小塊直接吃喝或做成料理，「都是幸福美味，我可以掛保證」，也期待大內酪梨能賣光光，農民都有穩定收益。
大內區公所在石子瀨社區活動中心辦的酪梨節產業文化活動，外場有20多攤展售在地農特產，社區、農會、青農都來擺攤，吸引民眾遊客選購，黃偉哲參觀時也捧場買了好幾樣，還不忘高聲向大家推銷這些在地特產。
活動中心內則有社區發展協會的酪梨仔茶、酪梨仔麵、酪梨沐浴乳、防蚊液、酪梨皮與甜根子染劑，還有甜根子製作工藝品等展示；會場還展示酪梨精緻料理。
大內區長李義隆說，公所與「南瀛天文台」合作推出好玩闖關遊戲、踩點集章活動，規畫附近龍貓彩繪村、石子瀨保安宮及石子瀨天后宮三處打卡點，串聯大內在地文化資產，吸引民眾踩點拍照，歡迎大家一起來大內遊玩，購買美味好吃的大內酪梨。
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