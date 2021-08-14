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康那香董座送家扶家庭美味粽 疫情延後愛心不減

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
康那香董事長戴榮吉（右三）一直掛念端午節粽子未送出，今天偕同佳里獅子會獅友們一起做愛心。圖／北台南家扶提供
康那香董事長戴榮吉（右三）一直掛念端午節粽子未送出，今天偕同佳里獅子會獅友們一起做愛心。圖／北台南家扶提供

康那香董事長戴榮吉今年4月間表示「台南市有一間很好吃的肉粽，想要買給家扶中心的家庭吃」，原本要在端午節送出的250份（每份15粒）的粽子，因全台進入防疫三級警戒決定延後發放，戴董事長心中一直記掛此事，在防疫降為二級後，立即與家扶中心及店家協調出貨與發放時間，今天戴榮吉董事長與獅友們到家扶，送出這份遲來的愛心粽，為弱勢家庭注入無限暖意。

北台南家扶社工督導洪玉華表示，戴榮吉董事長路過家扶佳里服務處常會進來坐坐，關心了解扶助家庭的需求，端午節前想到買好吃的粽子與弱勢家庭分享，還到家扶親自細心與社工員討論相關發放安排，佳里獅子會林坤旺、莊水聰、蔡明俊、黃庭輝、蘇清進及陳碧宗等獅友也大力支持，希望一起做愛心，合購250份台南享有盛名的粽子。

北台南家扶扶幼委員鄭秀珍表示，1995年起佳展志工發起製作愛心粽活動，這二年受到新冠肺炎影響停辦，為讓愛心不斷炊志工們去年發起「捐愛心粽」，但疫情擴大影響家扶各項經費籌措，本以為今年恐無法順利籌足愛心粽，戴董事長的一句話，讓愛心粽不中斷，看到孩子領到知名粽子想馬上品嘗的樣子，心中充滿感謝。

佳里服務處的服務範圍包括佳里、北門、將軍、學甲、七股、麻豆、西港及安定等區域，約扶助250戶弱勢家庭，今天的愛心粽，除居住在附近的扶助家庭就近領取外，家扶社工限時專送到較偏遠的區域，以利達成2500顆的愛心粽全數在今天送至扶助家庭手中。

北台南家扶中心出發將粽子送給扶助家庭。圖／北台南家扶提供
北台南家扶中心出發將粽子送給扶助家庭。圖／北台南家扶提供

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