康那香董座送家扶家庭美味粽 疫情延後愛心不減

康那香董事長戴榮吉今年4月間表示「台南市有一間很好吃的肉粽，想要買給家扶中心的家庭吃」，原本要在端午節送出的250份（每份15粒）的粽子，因全台進入防疫三級警戒決定延後發放，戴董事長心中一直記掛此事，在防疫降為二級後，立即與家扶中心及店家協調出貨與發放時間，今天戴榮吉董事長與獅友們到家扶，送出這份遲來的愛心粽，為弱勢家庭注入無限暖意。

北台南家扶社工督導洪玉華表示，戴榮吉董事長路過家扶佳里服務處常會進來坐坐，關心了解扶助家庭的需求，端午節前想到買好吃的粽子與弱勢家庭分享，還到家扶親自細心與社工員討論相關發放安排，佳里獅子會林坤旺、莊水聰、蔡明俊、黃庭輝、蘇清進及陳碧宗等獅友也大力支持，希望一起做愛心，合購250份台南享有盛名的粽子。

北台南家扶扶幼委員鄭秀珍表示，1995年起佳展志工發起製作愛心粽活動，這二年受到新冠肺炎影響停辦，為讓愛心不斷炊志工們去年發起「捐愛心粽」，但疫情擴大影響家扶各項經費籌措，本以為今年恐無法順利籌足愛心粽，戴董事長的一句話，讓愛心粽不中斷，看到孩子領到知名粽子想馬上品嘗的樣子，心中充滿感謝。