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身負重任！ 阿里山森林鐵路不只載人更載水
嘉義縣山區近日降大豪雨，阿里山國家森林遊樂區祝山引水管線多處破裂，阿里山林鐵對高岳車站廁所苦無水可用，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理決定恢復水車行駛，讓公廁正常開放，未影響旅客服務，也讓林鐵功能更上一層樓。
4月乾旱期間，林鐵及文資處為因應清潔用水需求，著手整修停放在水山線久未載運用水的平甲車，由員工自行完成2級整修，包含靭管更新、轉向架及靭缸保養。8月12日展開載水工作，運送4噸水至對高岳車站，順利解決缺水問題。
林鐵處表示，阿里山林鐵開發初期除載運木材外，也陸續協助運送沿線居民的農產及民生用品，與居民生活關係密切。且於80年間亦因乾旱嚴重缺水，由火車至阿里山青年活動中心附近裝載山泉水，載送至沼平車站供民生使用。
近年，林鐵更配合警消單位調派台車緊急救援， 109年即有5次至眠月線接駁運送受傷登山客； 就在這週一（8月9日）也調派2 輛台車前往二萬平車站，接送7名受困在阿里山青年活動中心旅客至阿里山車站轉搭車輛下山。
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