改善溪北交通 台南新營區護鎮里南76線完成拓寬通車

台南市新營區護鎮里南76線道路原寬度約3.9公尺，交通雙向會車時困難，且無相關交通安全設施，造成用路人行駛上有安全疑慮；市府工務局已完成南76線拓寬為6公尺道路，長度約598.8公尺，工程總經費約1600萬元。拓寬工程西起近南80線（新運五路二段），往東可接往新營市區及護鎮里。

市長黃偉哲今天前往視察時表示，南76線道路往西至菜寮橋全線拓寬完成通車，可串接台19線、台19甲、南80、市道172線、鹽水區、新營市區及新營轉運站，不僅紓解周邊道路車流及改善壅塞或減緩交通事故等問題，提升交通環境品質，並可促進地方經濟發展與繁榮。