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改善溪北交通 台南新營區護鎮里南76線完成拓寬通車
台南市新營區護鎮里南76線道路原寬度約3.9公尺，交通雙向會車時困難，且無相關交通安全設施，造成用路人行駛上有安全疑慮；市府工務局已完成南76線拓寬為6公尺道路，長度約598.8公尺，工程總經費約1600萬元。拓寬工程西起近南80線（新運五路二段），往東可接往新營市區及護鎮里。
市長黃偉哲今天前往視察時表示，南76線道路往西至菜寮橋全線拓寬完成通車，可串接台19線、台19甲、南80、市道172線、鹽水區、新營市區及新營轉運站，不僅紓解周邊道路車流及改善壅塞或減緩交通事故等問題，提升交通環境品質，並可促進地方經濟發展與繁榮。
工務局指出，新營區南76線菜寮橋往護鎮里道路，兩側為農田排水溝及溉灌溝渠，因道路狹窄又為雙向單混合車道，經常會車時都非常困難，形成通行威脅；市府為利區域發展及民眾通行便利，先徵得農水署嘉南管理處同意水路改善後農水路土地提供做道路使用，市府納入年度預算辦理南76線菜寮橋往護鎮里道路的開闢拓寬，及增設塊狀護欄，以完善交通設施。
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