搭配振興券嘉縣擬推旅遊餐飲業 業者表示不樂觀

行政院昨晚敲定，不用繳1000元就可以領取5000元振興券，對此嘉義縣長翁章梁表示，縣府將與廠商合作推出方案，吸引縣民在地消費，並用在民宿和餐飲業；但業者表示，此舉無助刺激旅遊業景氣，希望遵循去年「安心旅遊補助」模式。

翁章梁除感謝蘇貞昌願意聽取基層民意，並表示嘉義縣會把振興券用在受害最嚴重的民宿及餐飲業，並提出強化版振興計畫。翁表示，去年的三倍券，縣府推出摸彩，獎項包含汽車及電動車，今年將比照辦理。

翁章梁說，最近與廠商討論提出振興方案，吸引消費者到嘉義消費，縣府也會輔助廠商，但相關計畫仍在討論，希望50萬縣民能多在地消費，縣府也會想方案，將這25億花在嘉義。

但嘉義縣旅館同業公會理事長陳昆茂說，普發振興券對住房率助益並不大，就算縣府加辦抽獎活動，嘉義地區住房率頂多提升一成，他分析疫情當前，民眾出遊意願不高，更遑論使用振興券訂房。

陳昆茂說，就算疫情趨緩，阿里山地區旅館和民宿住房率最多來到五成，他建議縣府或觀光局比照去年推出「安心旅遊補助」，每間房間補助500至1000元不等，9月中秋連假屆至，住房詢問率略有提升，希望政府能順應時勢，讓嘉義縣觀光景氣有所提升。