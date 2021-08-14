方菀靈俏皮合照 黃偉哲承諾：退休選手會安排轉任教練

拿下東奧第4名佳績的「舉重精靈」方莞靈返鄉後，為感謝市府協助修繕住處，特地與母親拜會台南市長黃偉哲，並回贈鄒族的阿里山高山茶，同為台南選手的陳柏任不克出席，仍請教練林玥礽代為回贈東山咖啡以表達感謝。黃偉哲說，希望除了建立完整制度培訓，讓選手為國爭光，市府也重視傳承，未來退休會安排轉任教練。

黃偉哲說，方莞靈、陳柏任代表著台灣、台南在奧運會上發光發熱，承載全國人的期望，南市府會盡全力協助選手的需求，若有考量不周的部分，也請團隊不吝反映給市府來改善，讓台南好手減輕家庭生活壓力，除了日前協助整理方家住處，市府也盼持續給予更多方面的幫助，讓選手專注訓練無後顧之憂。

黃偉哲說，希望讓所有的選手都能建立制度，除了好好培訓，持續在各級運動賽事中為國爭光、為台南爭光，傳承也很重要，未來選手退休也要安排轉任教練的機會，讓舉重強項在台南傳承，培育出更多優秀選手繼續發光發熱。

方莞靈說，奧運比賽已發揮當天最好的狀態，未來會再繼續加油努力，期盼2024巴黎奧運順利奪牌，為國爭光，她很感謝市府與志工協助修繕住處，也謝謝全國民眾給予支持鼓勵，這都是未來繼續前進的動力。