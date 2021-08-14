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斥資1.8億 嘉縣觀音瀑布力拚年底全面開放
嘉義縣竹崎觀音瀑布在九二一地震及八八水災後聯外道路中斷，風景區殘破不堪，縣府前年12月起與嘉邑行善團合作新建聯外橋樑，並與阿里山風景區管理處合作重整園區，整體工程共斥資1億8759萬元，今年7月完工，預計年底全面開放，結合周邊景點打造嘉義觀光新亮點。
竹崎鄉觀音瀑布九二一地震時崖壁崩塌，溪心寮進出口沿線之道路中斷，相關單位宣布暫時封閉，隨後八八水災又摧毀牛稠溪南岸溪心寮進入瀑布區的聯外道路，風景區塵封迄今約21年。
嘉邑行善團多年前決定出資建造橋梁，並由縣府設計及監造，總經費合計4059萬元，避開牛稠溪易崩塌處，新建仁觀一號與二號橋，結合水道頭檜木村老街、金獅村探密登山步道、慶雲宮路等，民國108年12月13日正式開工。
縣府另向中央爭取前瞻建設經費約7400萬元，納入營建署亮點計畫，再由阿里山國家風景區管理處重建園區，工程經費約7300多萬元，於今年7月初均已順利完工，共投入約1億8759萬元，可望於年底前全面開放。
嘉義觀音瀑布位於朴子溪上游牛稠溪水系的一個分支，緩緩溪流從山崖頂端傾洩而下，崖壁猶如觀音側身而立、手持淨瓶灑水，因而得名，九二一地震前是嘉義人郊遊烤肉熱門去處，也是許多四、五年級生的美好回憶。
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