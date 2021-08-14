陳吉仲宣布利多！文旦將再發行柚香券模式 買500送100
文旦將上市，農委會主委陳吉仲今天出席2021台南麻豆文旦鮮採上市記者會時宣布，今年比照發行柚香券的模式，全國各地農會有賣文旦的買500元送100元，電商平台也比照，另外是全國文旦策略聯盟10大產區買一箱10種不同口味的文旦都可以吃到。
另外，陳吉仲也宣布今年農委會文旦大果加工將加碼到1500公噸，以每公斤12元向農民收購做加工品、提煉精油清潔用品等，陳吉仲肯定今年麻豆文旦品質非常好，非常適合外銷，今年外銷量目標5500公噸，補助運費日本15元，加拿大13元其他國家7元、中國5元，保證讓農民一整年的辛苦可以賣到好價錢，都有穩定的收入。
台南市長黃偉哲表示，台南是全台文旦產區最早進入產季，麻豆區更是全台知名文旦產區，是中秋送禮應景首選，推薦給全國民眾。因應產季到來，農業局全力行銷台南文旦，並向農委會提報文旦加工計畫，感謝農委會陳吉仲同意台南500公噸文旦加工計畫啟動。將來文旦上市，剛好振興5倍券的發行，主委剛剛開金口說的，今年麻豆文旦就能夠大發利市，農民可以增加收入，消費者可以買到CP值非常高的台南文旦。
麻豆農會總幹事孫慈敏說，今年雖有乾旱缺水及西南氣流帶來大雨，但全台文旦產區都未受影響，且甜度更提高。因應產季到來，將透過多元內外銷及加工管道全力行銷，今天也發表「柚兒」系列產品，把文旦相關產品時尚化，推入百貨超市等產路。
農業局長謝耀清表示，全國文旦栽種面積4千多公頃，台南面積就有1109公頃，約占全台27%，年產量為2萬5972公噸，面積及產量皆為全國第一。為行銷台南優質文旦，除選拔文旦王外，9月5日在麻豆總爺藝文中心舉辦的麻豆文旦節，有優質麻豆文旦展售，還有好柚禮品將贈送給民眾，以及DIY體驗與精采舞台活動，另有採果樂等相關活動，將依中央疫情指揮中心防疫相關規定隨時滾動調整，活動相關訊息也將在麻豆區公所臉書更新。
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