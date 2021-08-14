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影／安平開台天后宮「做16歲」 擁抱中滿滿感謝與祝福

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平開台天后宮今天舉行做16歲成年禮活動，學生奉茶謝父母恩。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平開台天后宮今天舉行做16歲成年禮活動，學生奉茶謝父母恩。記者鄭惠仁／攝影

今天是七夕，台南市安平開台天后宮舉辦傳統「做16歲」成年禮，吸引200多名學生參加，學生除向父母奉茶，感謝養育之恩，並繞七娘媽亭、鑽桌腳，親子擁抱中留下成長過程美好回憶。

安平開台天后宮「做16歲」成年禮在上午8時登場，副市長戴謙也來參與，並向學生祝福，期勉努力讀書並孝順父母，未來成為社會中堅。鑽桌腳轉大人前，來參加成年禮活動的學生先向媽祖、佛祖上香，感謝神明保佑，並祈求平安，開台天后宮及觀音亭贈送御首平安符、木材印章等禮物；接著拜文昌帝君，祈求課業進步。

「女兒，妳最棒了，我愛妳！」、「媽媽我愛妳，女兒！爸爸也愛妳。」在謝父母恩的奉茶儀式中，孩子與父母說出祝福與感謝的話，擁抱中大家都淚流滿面。奉茶後，學生戴上狀元帽繞七娘媽亭並鑽桌腳，代表長大成人，要展翅高飛。

安平開台天后宮主委盧友禮說，府城「做16歲成年禮」是全台獨特的傳統習俗，多由民間廟宇於七夕舉辦繞七娘媽亭、鑽桌腳等成年禮儀式，尤其在地文化及傳統儀式，日漸受到政府及當地人深度重視的情形下，「16歲成年禮」也是府城特定固有的傳統民俗活動。儀式中包含「喜悅、感恩、成長、獨立」的習俗文化體認。期望16歲的學子扎根在地，放眼世界，快意飛翔。

安平開台天后宮總幹事林國明說，因疫情影響，所贈送的禮物無法當場過爐，歡迎家長與學生活動結束後，再找時間回來過爐。

台南市安平開台天后宮今天舉行做16歲成年禮活動，學生鑽轎腳代表長大成人。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平開台天后宮今天舉行做16歲成年禮活動，學生鑽轎腳代表長大成人。記者鄭惠仁／攝影

天后宮 七夕

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