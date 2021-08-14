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台南歸仁路面大坑洞 今搶修重鋪完畢

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南歸仁182線昨天出現大洞。圖／台南市工務局提供
台南歸仁182線昨天出現大洞。圖／台南市工務局提供

台南歸仁182線為通往市區的重要幹道，昨天下午在麥當勞歸仁店附近出現道路下陷，區公所與工務局、水利局獲報後派員到現場查勘，下陷範圍約長4公尺、寬3.5公尺，立即通知相關管線單位進場，由工務局成立現場指揮小組，並進行開挖，發現疑為雨水箱涵老舊裂縫滲水，今已搶修、重鋪完畢。

工務局指出，下陷範圍在182線內側快車道，雨水箱涵系統座落於中央分隔島北側旁，深度約2公尺，箱涵體寬2.6公尺，高2.1公尺。水利局表示，該182箱涵系統建置年代較久遠，約30到40年前。

現場開挖後，水利局人員進行雨水下水道縱走檢查，發現約位在中山路二段星巴克前雨水箱涵疑有老舊裂縫滲水現象，可能為淘空原因。考量北側有老舊箱涵，與近日持續豪雨，土壤含水量及地下水位較高，為避免再次因不明水源造成淘空，影響交通安全，因此工務局先由廠商進行緊急搶修完成灌漿回填，今天完成路面AC刨鋪作業。

麥當勞 星巴克 地下水

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