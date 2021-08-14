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娃娃機店限時營業早8晚10 業者：影響生計太不公平

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
為符合規定營業賺錢，抓娃娃機業者到店裡顧店。圖／讀者提供
為符合規定營業賺錢，抓娃娃機業者到店裡顧店。圖／讀者提供

抓娃娃機店受疫情影響禁止營業2月餘，日前疫情降級，但中央防疫標準不明，各縣市管理、開放態度不一，經濟部昨晚公告防疫營業指引，除要求店面須有監視及廣播系統，還限制營業時間上午8點到晚10點，業者直言「指引有針對性、違反行政法」，對抓娃娃機業者不公平。

經濟部昨晚公告「自助選物販賣機營業場所防疫管理措施指引」，提出顧客進場營業限制，包括限制營業時間上午8點到晚10點，縮小出入口採實聯制進出，顧客必須全程配戴口罩，店內必須有監視廣播系統等規定。

嘉義市政府建設處工商管理科長黃淑雲表示，嘉義市人口密度高，抓娃娃機店管理都依中央指示，在昨天之前規定，店面必須要有專人到場管理，嘉義市有29家業者提出申請復業，昨晚經濟部公告最新命令後，市府將與業者溝通、據此管理。

「這個規定也有針對性！」抓娃娃機業者趙亮鈞直言，同業昨晚得知限制營業時間都相當錯愕，目前想營業好像只能先照這樣子做，但限制營業時間只針對特定行業，似乎違反行政法「不當聯結禁止原則以及公平原則」，這對抓娃娃機業者相當不公平。

趙亮鈞指出，多數要玩娃娃機的人都是下班後消遣，白天到店內消費人口有限，現在公告抓娃娃機店晚上只能營業到10點，10點後要怎麼關門、停業？若裝設自動斷電開關，不僅機台容易壞，如果消費者玩到一半斷電也有困擾，這真的已嚴重影響娃娃機業者生計。

抓娃娃機業者對於經濟部限制營業時間規定，直言有針對性也影響生計。記者卜敏正／攝影
抓娃娃機業者對於經濟部限制營業時間規定，直言有針對性也影響生計。記者卜敏正／攝影

嘉義 疫情 夾娃娃機

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