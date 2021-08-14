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台南北外環道路新建工程 國道16日北上、17日南下封閉

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
國道施工封閉期間，南下短程替代道路建議路線示意圖。圖／台南市警局交通警察大隊提供
國道施工封閉期間，南下短程替代道路建議路線示意圖。圖／台南市警局交通警察大隊提供

營建署南區工程處為配合辦理「台南都會區北外環道路第3期新建工程」鋼箱型梁吊裝作業 (317k+500)，原訂本月16日（下周一）至19日（下周四）每日22時至翌日6時封閉國道1號台南系統交流道至永康交流道南、北雙向主線路段，因連續4天夜間雙向封閉國道主線施工，對用路人影響甚鉅，調整為16日夜間封閉北上主線道，17日封閉南下主線道，請用路人配合提前改道。

交通部高速公路局南區護養工程分局建議，南下線道路施工封閉期間替代道路如下：

1、 長程：原國1南行下營系統交流道→台84東行線官田系統交流道→國3南行關廟交流道→台86線仁德系統交流道→國1南行。

2、 短程：原國1南行台南系統交流道→國8東行線新巿交流道→南科連絡道→新港社大道→台1線道→國1永康交流道南行。

北上線道路施工封閉期間替代道路如下：

1、 長程：台南仁德系統交流道→台86線關廟交流道→國3北行→官田系統交流道→台84西行線下營系統交流道→國1北行。

2、 短程：原國1北行國1永康交流道→台1線東行→新港社大道→國8新巿交流道→國道8西行→台南系統交流道北上匝道→國1北行。

台南市警局交通警察大隊表示，施工期間進行車道封閉採改行替代道路通行，提醒駕駛人行經該管制路段時，提早改道，也請車輛駕駛人遵從管制人員指揮與疏導，以維交通安全及行車順暢。

國道施工封閉期間，北上短程替代道路建議路線示意圖。圖／台南市警局交通警察大隊提供
國道施工封閉期間，北上短程替代道路建議路線示意圖。圖／台南市警局交通警察大隊提供
台南都會區北外環道路第3期新建工程鋼箱型梁吊裝作業 (317k+500)，本月16日夜間封閉國道北上主線道，17日封閉南下主線道，請用路人配合提前改道。圖／台南市警局交通警察大隊提供
台南都會區北外環道路第3期新建工程鋼箱型梁吊裝作業 (317k+500)，本月16日夜間封閉國道北上主線道，17日封閉南下主線道，請用路人配合提前改道。圖／台南市警局交通警察大隊提供

替代道路 國道

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