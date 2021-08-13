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全國中小學科展南市大躍進 總成績勇奪全國第2

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市麻豆國小以「探討多人玩的井字棋_Otrio是否有必勝方法」獲得全國科展國小組數學科第1名。圖／台南市教育局提供
台南市麻豆國小以「探討多人玩的井字棋_Otrio是否有必勝方法」獲得全國科展國小組數學科第1名。圖／台南市教育局提供

全國中小學科展今天頒獎，受疫情影響，首度採取線上視訊評審，更首度辦理線上頒獎典禮。台南送展16件國中小作品，共有13件獲獎，計有3件第1名、1件第2名、3件第3名、1件佳作、5件特別獎，獲獎率81.25%，榮獲「縣市團體獎」全國第2殊榮，其中南大附小、復興國中分獲國小組、國中組「學校團體獎」全國第2佳績，為歷年來最佳成績。

麻豆國小以「探討多人玩的井字棋_Otrio是否有必勝方法」獲得國小組數學科第1名。學生透過Excel模擬出Otrio下棋對戰遊戲，研究結果為2人時先手必勝，但3人與4人時，先手並未有必勝優勢。

南大附小獲得國小組生活與應用科學科 (2)第1名，以「DIY天然粉好擦」為研究主題，主要發想是市售橡皮擦大部含有PVC塑化劑，為了守護學童的健康，經過不斷的實驗與調整，最後製作出可被生物分解的天然擦。

瀛海中學以「碳為觀止-回收式生物碳吸附光解膠囊」獲得國中組化學科第1名，此研究發現，以炭粉：海藻酸鈉=5：1製成的雞骨炭球具發展潛力，並將製成光觸媒炭球，可在吸附分解後重複使用。

復興國中以「見『塑』不見『鱗』？──魚鱗環保薄膜的研發及應用」獲得國中組生活與應用科學科 (2)第2名，探討富含膠原蛋白的虱目魚鱗，添加TG酵素、乙醇、甘油，以冰箱冷藏製作出魚鱗薄膜，是很適合當作泡麵調味包的包裝材料。

東區勝利國小以「一二三犇牛山，山上尋找古海灘-碎屑化石密集層與油氣環境之探討」獲得國小組地球科學科第3名，此研究分析六重溪層上部化石密集層，與下部油氣儲集層關係，並推論牛山地區古今的地理環境。

安平區億載國小以「AI沼烷工」獲得國小組生活與應用科學科 (1)第3名，研究吃剩的廚餘，經過細菌分解後，會轉變成可以利用的再生能源 (天然氣)。不久的將來，發明加速沼氣生物化學反應的家電，只要把吃剩的廚餘放到家電內，就可以產生沼氣，用來燒開水、煮飯，甚至燃氣發電。

各項作品詳細介紹，可至台南市科展網站平台：http://sf.tn.edu.tw/modules/science_fair/rise.php觀看。

台南市東區勝利國小以「一二三犇 牛山，山上尋找古海灘-碎屑化石密集層與油氣環境之探討」獲得全國科展國小組地球科學科第3名。圖／台南市教育局提供
台南市東區勝利國小以「一二三犇 牛山，山上尋找古海灘-碎屑化石密集層與油氣環境之探討」獲得全國科展國小組地球科學科第3名。圖／台南市教育局提供

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