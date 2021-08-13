快訊

「五倍券」政策急轉彎？全民有望免付1千直接領券 待下周定案

截止前2小時才收到「AZ預約簡訊」 2原因錯失接種時機

蘇治芬指張麗善縱弟濫墾國有地 雲縣府：已裁處

中央社 / 記者蔡智明雲林縣13日電

立委蘇治芬今天指雲林縣長張麗善胞弟張啟盟濫墾斗六市林地、侵占國有地，裸露坡地危及民眾安全，卻包庇輕縱。雲縣府水利處表示，已罰新台幣12萬元，若未做好相關措施再罰。

蘇治芬表示，張啟盟以開發咖啡園為由，採伐開挖斗六市咬狗段廣達3公頃林地，被居民告發違法濫墾及竊占國有地等，經林務局鑑界，侵占378坪國有林地，雲林縣府也證實違反水保計畫，多次要求限期改善未果，卻只輕罰。

蘇治芬說，這就如同張麗善讓胞兄張榮味、姪女張嘉郡特權打疫苗，也耍特權包庇輕縱違法的胞弟。而近來豪雨連連，裸露坡地土石崩落、泥沙四溢，居民憂心危及安全。

水利處表示，斗六市咬狗段土地整坡案，未依核定計畫施作簡易水土保持，已裁處在案，目前尚處違規改善階段。縣府已連續依違反水土保持裁罰2次計12萬元，若未依照縣府指示做好相關措施，會再處罰。

今年6、7月豪雨不斷，為避免崩塌土石流失情形發生，協請本縣水土保持服務團技師及社團法人台灣省水土保持技師公會會勘，當場要求沉砂池清空、聯外箱涵清淤等，坡面植生也持續養護到今年9月30日止，確保坡地安全。

另外，侵占國有土地部分，林務局已經函送檢警調查，8月下旬會現勘。

斗六 蘇治芬 豪雨

延伸閱讀

雲林縣府宣示支持綠能 提出「三不三要」發展原則

斗六山區疑濫墾發生土石流 立委官員會勘要求依法查辦

雨災雲林農損慘重 縣府提案建議中央專案護農

影／陳吉仲勘災摔兩跤總統嚇兩次 幸好蘇治芬「救英雄」

相關新聞

挺過乾旱 曾文水庫歷經1071天後再達蓄水100%

曾文水庫發布下午3時起調整調節性放水為每秒100立方公尺作調節性放水，請曾文溪沿岸民眾注意安全，並遠離河床。南水局表示，...

台南警二分局青春繪畫比賽 曾文家商獲6獎項最大贏家

「真的沒想到自己會獲獎！」曾文家商廣告設計科學生楊承翰以「識毒」為題的四格漫畫，透過圖畫張力表達出認識毒品、不妥協毒品等...

全國中小學科展南市大躍進 總成績勇奪全國第2

全國中小學科展今天頒獎，受疫情影響，首度採取線上視訊評審，更首度辦理線上頒獎典禮。台南送展16件國中小作品，共有13件獲...

雲林縣府宣示支持綠能 提出「三不三要」發展原則

雲林縣長張麗善今天在台西鄉宣示在「三不三要」原則下，推動漁電共生，讓綠能與在地產業結合，致力於產業、綠能、生態共贏的三贏...

斗六山區疑濫墾發生土石流 立委官員會勘要求依法查辦

雲林縣斗六市咬狗段山坡地遭人侵占大面積開挖，經林務局鑑界確認其中林地涉竊占國土，已由地檢署偵辦中，最近風雨連連發生土石流...

綠電開發大舉入侵 門面美景消失 台南紅樹林危矣！

台南市南區濱海公路旁40多公頃魚塭路續被填土，部分已申請開發為室內養殖場，實際上屋頂是要重電。其中一塊約7公頃，4周有3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。