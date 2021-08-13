蘇治芬指張麗善縱弟濫墾國有地 雲縣府：已裁處

立委蘇治芬今天指雲林縣長張麗善胞弟張啟盟濫墾斗六市林地、侵占國有地，裸露坡地危及民眾安全，卻包庇輕縱。雲縣府水利處表示，已罰新台幣12萬元，若未做好相關措施再罰。

蘇治芬表示，張啟盟以開發咖啡園為由，採伐開挖斗六市咬狗段廣達3公頃林地，被居民告發違法濫墾及竊占國有地等，經林務局鑑界，侵占378坪國有林地，雲林縣府也證實違反水保計畫，多次要求限期改善未果，卻只輕罰。

蘇治芬說，這就如同張麗善讓胞兄張榮味、姪女張嘉郡特權打疫苗，也耍特權包庇輕縱違法的胞弟。而近來豪雨連連，裸露坡地土石崩落、泥沙四溢，居民憂心危及安全。

水利處表示，斗六市咬狗段土地整坡案，未依核定計畫施作簡易水土保持，已裁處在案，目前尚處違規改善階段。縣府已連續依違反水土保持裁罰2次計12萬元，若未依照縣府指示做好相關措施，會再處罰。

今年6、7月豪雨不斷，為避免崩塌土石流失情形發生，協請本縣水土保持服務團技師及社團法人台灣省水土保持技師公會會勘，當場要求沉砂池清空、聯外箱涵清淤等，坡面植生也持續養護到今年9月30日止，確保坡地安全。

另外，侵占國有土地部分，林務局已經函送檢警調查，8月下旬會現勘。