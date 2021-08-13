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雲林縣府宣示支持綠能 提出「三不三要」發展原則

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府今天重要宣示，在「三不三要」原則下，支持綠能發展。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府今天重要宣示，在「三不三要」原則下，支持綠能發展。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長張麗善今天在台西鄉宣示在「三不三要」原則下，推動漁電共生，讓綠能與在地產業結合，致力於產業、綠能、生態共贏的三贏政策，把雲林縣推向綠色供應鏈的綠能城市，這也是縣府在綠能發展上，和過去作出不同的政策宣示，頗引人注目。

張麗善今天率領綠能相關主管，在台西鄉公所宣布這項綠能政策，並強調縣府仍積極推動的台西產業園區（原台西工業區）仍希望一地兩用、地盡其力，只要在屋項上種電、工廠種電或是魚塭種電，縣府都會支持。

張麗善說，雲林擁有充足日照及豐沛風場，目前在太陽光電及風力發電效能，高居全國前三名，縣府的光電友善服務也榮獲第二名，備受肯定。未來留住青年、創造就業機會仍是目標，對於台西產業園區1130公頃，將讓民眾有多重選擇，對於區內公有地會優先爭取產業開發機會，現有魚塭如果業者要從事漁電共生，也會支持並協助申請。

張麗善表示，縣府樂意配合國家綠能政策，但須堅守「三不三要」原則，即以不影響農漁業權益及發展、不妨礙環境景觀及觀光產業發展、不違反國土計畫目標及有秩序發展原則下進行開發，另開發計畫須落實產業發展及地盡其利、提升就業與繁榮地方與要尊重民意及保護縣民等原則。

縣府建設處長李俊興表示，台西產業園區1130多公頃內，只要符合合計使用面積5公頃以上、太陽能光電遮蔽率4成以下，及養殖產能7成以上等條件，業者申請漁電共生，縣府都會支持，縣府也向經濟部工業局爭取2300餘萬建設經費，提升公共基礎設施。

李俊興說，台西產業園區已劃定30多年，卻遲遲無法順利開發，縣府會採公有地爭取產業開發，魚塭與私有地部分尊重業者意願，讓地方能夠早日開發，發揮效益。

雲林縣府今天重要宣示，在「三不三要」原則下，支持綠能發展。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府今天重要宣示，在「三不三要」原則下，支持綠能發展。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府今天重要宣示，在「三不三要」原則下，支持綠能發展。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府今天重要宣示，在「三不三要」原則下，支持綠能發展。記者蔡維斌／攝影
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張麗善 種電

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