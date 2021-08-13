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斗六山區疑濫墾發生土石流 立委官員會勘要求依法查辦

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
疑遭人濫墾的斗六咬狗段山區因大雨土石流，土石大量滑落，改變了坡地樣貌，原來上山的坡道已不見了。記者蔡維斌／攝影
疑遭人濫墾的斗六咬狗段山區因大雨土石流，土石大量滑落，改變了坡地樣貌，原來上山的坡道已不見了。記者蔡維斌／攝影

雲林縣斗六市咬狗段山坡地遭人侵占大面積開挖，經林務局鑑界確認其中林地涉竊占國土，已由地檢署偵辦中，最近風雨連連發生土石流，村民檢舉，立委蘇治芬今天會同水保局、林務局會勘，發現坡地土石大量流失已嚴重影響道路和溪流安全，將依水保法送辦。雲林縣府表示，已對當事人共裁罰18萬元，會再作滾動式查勘依法處置。

斗六市咬狗段山坡地今年元月遭人檢舉以「農業經營」名義違法濫墾，開挖面積約有5個足球場，其中涉及竊占國土已被送辦，蘇治芬再接獲檢舉，指該山坡地未做好水保引發土石流，今天會同水保局和林務局再度上山查勘。

「整座山被毀容了！」蘇治芬和官員發現現場已和半年前來查勘的樣貌不同，大量土石流入溪澗，坡地土崩樹倒，已威脅山區水流安全，尤其坡道坍塌達兩公尺以上，岌岌可危。

縣議員邱世文和積極推動八色鳥保護的前立委尹伶瑛也表示，幾天大雨土石流淹沒整條道路，有關單位緊急派機具上山才把山路搶通，幸免土石持續崩塌，該區是八色鳥重要棲地，期能善加維護生態山林。

蘇治芬表示，張姓地主以農業經營名目開發，未依法設置水保設施，迄今也不見農事景象，反倒造成土石流危害山林，不可坐視。水保局人員表示，山坡大量土石崩落失去原貌，顯已造成危害，將函請雲林縣府依水保法處置。

縣府水利副處長吳文能指出，該案當事人未依核定計畫施作已裁罰兩次共18萬元，為避免雨季土石流，今年5月間也會同台灣水土保持技師公會會勘，當場要求地主今年6月底前限期改善並興設相關水保設施，確保坡地安全。7月底覆查沉砂池、箱涵均已完成清淤，將來會持續監督並滾動檢討，有違失將依規定裁處。

立私蘇治芬上山查勘咬狗段山區土石流受災情況並要求水保單位依法處理。記者蔡維斌／攝影
立私蘇治芬上山查勘咬狗段山區土石流受災情況並要求水保單位依法處理。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬拿出半年前拍攝的照片，站在山坡地現場比對，強調才短短半年整座山被毀容，樣貌全都不同了。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬拿出半年前拍攝的照片，站在山坡地現場比對，強調才短短半年整座山被毀容，樣貌全都不同了。記者蔡維斌／攝影
疑遭人濫墾的斗六咬狗段山區因大雨土石流，整個坡地樣貌因而改變，立委蘇治芬會同水保官員上山會勘並要求依法處理。記者蔡維斌／攝影
疑遭人濫墾的斗六咬狗段山區因大雨土石流，整個坡地樣貌因而改變，立委蘇治芬會同水保官員上山會勘並要求依法處理。記者蔡維斌／攝影
疑遭人濫墾的斗六咬狗段山區因大雨土石流，整個坡地樣貌因而改變，立委蘇治芬會同水保官員上山會勘並要求依法處理。記者蔡維斌／攝影
疑遭人濫墾的斗六咬狗段山區因大雨土石流，整個坡地樣貌因而改變，立委蘇治芬會同水保官員上山會勘並要求依法處理。記者蔡維斌／攝影
大量土石崩落不僅一度覆蓋道路，也滑落溪澗，影響當地河流安全。記者蔡維斌／攝影
大量土石崩落不僅一度覆蓋道路，也滑落溪澗，影響當地河流安全。記者蔡維斌／攝影

土石流 蘇治芬 水保局

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