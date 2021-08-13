斗六山區疑濫墾發生土石流 立委官員會勘要求依法查辦

雲林縣斗六市咬狗段山坡地遭人侵占大面積開挖，經林務局鑑界確認其中林地涉竊占國土，已由地檢署偵辦中，最近風雨連連發生土石流，村民檢舉，立委蘇治芬今天會同水保局、林務局會勘，發現坡地土石大量流失已嚴重影響道路和溪流安全，將依水保法送辦。雲林縣府表示，已對當事人共裁罰18萬元，會再作滾動式查勘依法處置。

斗六市咬狗段山坡地今年元月遭人檢舉以「農業經營」名義違法濫墾，開挖面積約有5個足球場，其中涉及竊占國土已被送辦，蘇治芬再接獲檢舉，指該山坡地未做好水保引發土石流，今天會同水保局和林務局再度上山查勘。

「整座山被毀容了！」蘇治芬和官員發現現場已和半年前來查勘的樣貌不同，大量土石流入溪澗，坡地土崩樹倒，已威脅山區水流安全，尤其坡道坍塌達兩公尺以上，岌岌可危。

縣議員邱世文和積極推動八色鳥保護的前立委尹伶瑛也表示，幾天大雨土石流淹沒整條道路，有關單位緊急派機具上山才把山路搶通，幸免土石持續崩塌，該區是八色鳥重要棲地，期能善加維護生態山林。

蘇治芬表示，張姓地主以農業經營名目開發，未依法設置水保設施，迄今也不見農事景象，反倒造成土石流危害山林，不可坐視。水保局人員表示，山坡大量土石崩落失去原貌，顯已造成危害，將函請雲林縣府依水保法處置。