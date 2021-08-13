東石漁人碼頭整修 嘉縣爭取前瞻計畫設遊玩天堂

嘉義縣政府今天表示，防疫期間遊客少，日前封閉東石漁人碼頭修繕設施，另向中央爭取前瞻建設計畫新台幣6000萬元補助，解決鯨魚池遭海水滲入問題，要提供孩子舒適遊玩天堂。

嘉義縣政府指出，東石漁人碼頭風景區啟用超過10年，因臨近海邊，許多設施風化損壞，目前正進行應急修繕作業，嘉義縣長翁章梁今天與相關人員前往現場，瞭解修繕進度。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防疫期間遊客不多，縣府封閉東石漁人碼頭，花費新台幣700多萬元緊急修繕損毀設施，預計8月底完工。

許有仁說，整修重點包括「鱗光大道、鯨魚池、戲水區」等，尤其最受孩子歡迎的鯨魚池，長期遭海水滲入，池底長青苔易造成小朋友滑倒，此次維修將水池底部改舖設細沙，防止滑倒。

許有仁表示，解決鯨魚池遭海水滲入問題，需花費大筆經費，縣府財政無力負擔，已向中央提報「魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌計畫」，爭取前瞻建設計畫6000萬元補助。

嘉義縣東石鄉東石村長黃錫雄說，東石港一帶會發展，就是有了漁人碼頭，但碼頭設備老舊、欠缺維修，遊客來此後都一直抱怨，負評一堆，導致來玩的人愈來愈少，感謝縣府重視這個情況，向中央爭取維修經費。

翁章梁指出，東石漁人碼頭是嘉義海區最具代表性的旅遊景點，希望能順利向中央爭取到經費修繕鯨魚池，在疫情過後，能提供孩子一個舒適的遊玩天堂。