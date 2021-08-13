校園犯罪防制宣導漫畫及海報比賽 曾文家商學生拿雙冠
臺南市政府警察局第二分局辦理110年暑期保護青少年-青春專案「青春不留白」校園犯罪防制漫畫及海報比賽，得獎名單出爐，今天下午2時在警二分局3樓禮堂舉行頒獎典禮。曾文家商有6名學生獲獎，廣設二楊承翰獲漫畫組第一名、廣設二黃于恩獲創意海報第一名。
校長陳藝昕表示，校園毒品是學校時時刻刻都不能鬆懈的議題，感謝警二分局提供這樣的機會，曾文家商廣設科學生能運用所學，並結合麻豆在地盛產柚子的特色，發想出反毒逃出毒柚的意象；另外在疫情警戒期間，全面實施線上教學，學生能自主學習參與競賽，老師也能透過遠距教學給予指導，榮獲雙料冠軍，這是曾文家商停課不停學的最佳證明。
曾文家商得獎名單：高中組（漫畫）第一名楊承翰（識毒 4DO）。佳作李佩佳（反毒反賭反詐騙、青春不留黑）。
高中組（創意海報）第一名黃于恩（反毒品之逃出毒柚）。第三名：吳書羽（拒絕網路賭博）。佳作：林葦柔（一線之隔）。佳作：蔡孟庭（拒絕毒品牙）。
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