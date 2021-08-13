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雲嘉嘉唯一史坦威名琴 嘉市音樂廳防疫封館調音今重啟

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市音樂廳利用防疫期間，進行史坦威鋼琴保養調音。記者卜敏正／翻攝
嘉義市音樂廳利用防疫期間，進行史坦威鋼琴保養調音。記者卜敏正／翻攝

嘉義市政府利用疫情警戒、音樂廳封館期間，積極改善廳內各項設備，並聘請原廠合格技師，為音樂廳內雲嘉嘉唯一一架國際標準「史坦威大型演奏平台鋼琴」調音、整音與大保養，技師強調保養後，這架史坦威琴能完整呈現響亮、精采音色，會讓更多鋼琴家愛上，讓觀眾驚艷。

嘉義市文化局趁6、7月疫情封館期間，進行音樂廳環境大清潔消毒、加強館內設備維護及保養，也為音樂廳內，雲嘉嘉唯一一架國際標準史坦威鋼琴做大保養調音。

文化局表演藝術科長蔡志賢表示，每部史坦威鋼琴都有專屬編號，是國際級鋼琴家最喜愛的選擇，嘉義市音樂廳史坦威鋼琴是1994年由德國原廠師傅純手工打造，琴身大量取材經久耐用的雲杉木、山毛櫸以及高強度瑞典鋼、實心銅打造。

蔡志賢說明，音樂廳1997年啟用時， 透過教育部核撥這架史坦威鋼琴，是廳內最貴重樂器，目前市價近900萬，市府為讓史坦威鋼琴維持最佳狀態，去年行大整修，換上全新的琴弦、定音鈕、調律釘、打擊系統、支撐桿等，琴身與框架也重新塗鍍，繼續為來到嘉義市音樂廳的音樂家和現場觀眾服務。

他說，今年封館期間特別聘請史坦威鋼琴技師李俊利為鋼琴大保養，包括調音、整音及調整琴鍵觸感等；李俊利也強調，經去年大整修與這次深度保養，能完整呈現響亮、精采的音色，搭配上整修後音樂廳環場音效，一定可滿足鋼琴家的嚴謹要求。

嘉義市文化局音樂廳8月14日首先由「嘉義市青年管弦樂團」進行排練，接著8月15日是「陳錫仁小號獨奏會—陽光與海的對話7」音樂會演出，歡迎市民在嚴謹防疫下，重新迎回藝文生活。

嘉義市音樂廳利用防疫期間，進行史坦威鋼琴保養調音。記者卜敏正／翻攝
嘉義市音樂廳利用防疫期間，進行史坦威鋼琴保養調音。記者卜敏正／翻攝
嘉義市音樂廳利用防疫期間，進行室內環境消毒維護。記者卜敏正／翻攝
嘉義市音樂廳利用防疫期間，進行室內環境消毒維護。記者卜敏正／翻攝

嘉義 文化局 疫情

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