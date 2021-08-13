甘心！台南成功同濟會連15年捐家扶助學金 已逾880萬元

台南市成功國際同濟會由現任會長陳漢杰今天偕同多位會友捐出70萬元助學金，給南北台南兩地家扶各35萬元，北台南家扶主任莊淑惠表示，這筆款項將用在8月底前孩子開學的註冊金，讓家扶孩子安心迎接開學日。台南市成功國際同濟會自95年起陸續捐助助學金給南北二地家扶，款項已逾880萬元。期藉此拋磚引玉，助弱勢學生一臂之力，透過教育翻轉人生。

陳漢杰表示與家扶結緣甚早，2006年捐出第一筆扶幼基金，在深入了解家扶業務後，十分認同家扶教育脫貧理念，希望投資教育，讓弱勢童也有翻轉人生的機會。15年來在全體會員的支持下，陸續提供南北家扶助學金已逾880萬元，且年年捐助金額都有提高，今年逢疫情嚴峻，但會友們反更能同理弱勢家庭因工作受阻及部份兒少無法工讀帶來的經濟困境，本學期即捐助二地家扶各35萬元助學金，期能讓學子們在疫情後順利註冊，。