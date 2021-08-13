嘉義市授證「友善特派員」 探尋友善店家服務及設施

嘉義市政府為推動「友善旅遊：無障礙空間友善店家輔導」，日前徵選經專業訓練身心障礙市民任友善特派員，市長黃敏惠今天授予「友善特派員證」，請他們實地走訪店家，探尋友善服務及設施登錄網站，建立嘉義市友善店家資訊網。

黃敏惠表示，要讓嘉義市成為友善城市，需要在地店家的參與以及市民支持，以無障礙為目標，適時伸出友誼的手，經常保有顆善良的心，若要友善在嘉，就讓愛我+1，希望每個人都成為嘉義市更友善的助力。

嘉義市殘障協會總幹事盧佳吟表示，現在很多店家門口都是階梯，輪椅族連進門都有困難，進入店內後，桌子的高度是否有容膝度空間(高90公分)，電動輪椅是否提供充電座，廁所是否提供無障礙空間，如果沒有空間，是否有替代方案？另視障者是否提供讀菜單，語障者協助筆談。

盧佳吟說明，店家必須認知，友善空間不僅是提供身障朋友，許多長輩、孕婦，或者推嬰兒車的家庭都有需求，店家做好友善準備，可以服務更多客人、獲得更多認同。

社會處長林家緯表示，計畫推動內容包含培訓身心障礙者，以及有興趣市民成為友善特派員，實地走訪嘉義市各店家，探尋友善服務及設施，並將成果登錄於網站，建立屬於嘉義市的友善店家資訊網。