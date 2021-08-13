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東石漁人碼頭應急修繕 未來將打造兒童遊玩天堂

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府興建的沿海景點東石鄉漁人碼頭，部分設施老舊損壞，縣府籌措800萬元修繕，縣長翁章梁（右）上午視察。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府興建的沿海景點東石鄉漁人碼頭，部分設施老舊損壞，縣府籌措800萬元修繕，縣長翁章梁（右）上午視察。圖／嘉縣府提供

嘉義縣政府興建的沿海景點東石鄉漁人碼頭，文化觀光局2017年以ＲＯＴ招標，緻圓公司取得20年經營權，但才經營近3年，文觀局以緻圓違約去年底解約，因園區部分設施老舊損壞，縣府籌措800萬元修繕，本月底完工，縣長翁章梁上午視察漁人碼頭說，將重新打造成為兒童遊玩天堂。

翁章梁說，漁人碼頭景區設施使用超過10年，臨海環境海水長期滲入，造成許多設施侵蝕或風化損壞，縣府雖財政困難，但為縣民及遊客旅遊品質，籌措800萬元整修，漁人碼頭是海區代表性旅遊景點，防疫期間除做好防疫，也利用這段期間整備旅遊環境與設施安全，這裡有蓄水功能，將向中央爭取經費，針對鯨魚池蓄水功能改變修繕，疫情後恢復正常生活，提供孩子舒適遊玩天堂

園區現有「鱗光大道」，「鯨魚池」、「白沙灘」、「戲水區」、「蚵殼屋」、「嘗鮮廊道」等特色場域設施，施工重點，包括入口鱗光大道處增設3公尺友善通道，方便身心障礙輔具車輛、嬰兒車等行走。

鯨魚池由水池改為砂池，解決海水滲漏長青苔，避免遊客滑倒；景觀平台由木構地板改為混凝土抿石子地坪，解決木作設施不耐久問題；全面檢修戲水設施設備，確保戲水功能運轉；填高盥洗室受海水滲出部分，緩解海水滲入之積水問題等，工程預計8月底完工。

文觀局說，這次工程是先期應急修繕，縣府已向交通部觀光局爭取觀光前瞻建設計畫「魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌計畫」補助，希望未來園區整備完成，以嶄新面貌迎接遊客。

嘉義縣政府興建的沿海景點東石鄉漁人碼頭，部分設施老舊損壞，縣府籌措800萬元修繕，縣長翁章梁（右三）上午視察。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府興建的沿海景點東石鄉漁人碼頭，部分設施老舊損壞，縣府籌措800萬元修繕，縣長翁章梁（右三）上午視察。圖／嘉縣府提供

漁人碼頭 鯨魚 翁章梁

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