快訊

【8/13確診地圖】本土+4、境外+14、增2死！ 疫苗1劑施打數突破900萬

雨後雷陣雨開炸！ 西南風加對流雲系 13縣市大雨特報

嘉義縣65歲以上長者打第2劑疫苗 改回發送通知單

中央社 / 嘉義縣13日電

嘉義縣長翁章梁今天表示，65歲以上長者不善操作網路預約接種第2劑COVID-19疫苗，他向中央建議，改回發通知單的方式，感謝總統蔡英文協助，已獲得疫情指揮中心同意實施。

翁章梁表示，65歲以上長者不善操作網路預約，7月20日在全國防疫會議建議，長者打第2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採地方通知、整批配撥疫苗，減少長輩預約焦慮，加快效率。

8月4日他也在民進黨中常會提出，希望中央流行疫情指揮中心說清楚，讓地方政府統一幫長者預約造冊，再由地方政府通知施打，兼任黨主席的蔡總統在會中裁示，交由行政院政委黃致達帶回轉告指揮中心研議，已獲得指揮中心的同意。

翁章梁今天到嘉義縣東石國小視察疫苗施打時，特別感謝蔡總統的協助，他說，未來65歲以上長者打第2劑疫苗將改回發通知單的方式，敬請民眾放心，收到通知就去打。

嘉義縣衛生局指出，第5波莫德納接種已開始，嘉義縣分配到8000多劑，目前全縣接種總人數約16萬人，覆蓋率32.39%。

疫苗 嘉義 翁章梁

延伸閱讀

嘉縣65歲以上長輩打第2劑疫苗 翁章梁：會造冊發通知

中南部第一個以海巡船艦造型設計 新建布袋安檢所動土

嘉135線邊坡坍方道路中斷 翁章梁：最快速搶通

嘉義農損近1900萬元 翁章梁勘災啟動救助

相關新聞

台南北外環快速道路增設連結國1交流道 最快2026年完工

台南都會區北外環快速道路為台南市第4條東西向快速主幹道，從新市台39線到台17線，全長約13.5公里，分4期執行，全線完...

台南七夕嘉年華老派約會明登場 振興經濟提供逾千獎品

明天是七夕情人節，「台南七夕嘉年華—老派約會二部曲《昭和戀人》」將在明後2天登場，市長黃偉哲還加碼「台南七夕甜蜜限定大禮...

嘉縣65歲以上長輩打第2劑疫苗 翁章梁：會造冊發通知

嘉義縣老人比例全國最高，有逾10萬名65歲以上老人，第一劑新冠疫苗施打，由各鄉鎮市衛生所寄發通知，後中央疫情指揮中心改為...

勞動部線上徵才明開跑 提供近3千職缺

又到畢業求職季，勞動部雲嘉南分署永康就業中心上午表示，明天起至8月29日舉辦線上徵才，邀集45家廠商、釋出近3千個職缺，...

影／《火神》心得反映心聲？台南消防幹部：淪作文比賽

以消防員為創作主題的公視電視劇《火神的眼淚》，吸引不少人追劇，台南市消防局長李明峯看過後很感動，要求分隊長以上近90名主...

豪雨鰲鼓濕地園區變水鄉澤國 觀海樓及部分路段封閉1周

受連日熱帶低壓及西南氣流影響，嘉義縣沿海豪大雨不斷，嘉義林區管理處管轄的東石鄉賞鳥勝地鰲鼓濕地森林園區遭水患，台糖調抽水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。