嘉義縣65歲以上長者打第2劑疫苗 改回發送通知單

嘉義縣長翁章梁今天表示，65歲以上長者不善操作網路預約接種第2劑COVID-19疫苗，他向中央建議，改回發通知單的方式，感謝總統蔡英文協助，已獲得疫情指揮中心同意實施。

翁章梁表示，65歲以上長者不善操作網路預約，7月20日在全國防疫會議建議，長者打第2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採地方通知、整批配撥疫苗，減少長輩預約焦慮，加快效率。

8月4日他也在民進黨中常會提出，希望中央流行疫情指揮中心說清楚，讓地方政府統一幫長者預約造冊，再由地方政府通知施打，兼任黨主席的蔡總統在會中裁示，交由行政院政委黃致達帶回轉告指揮中心研議，已獲得指揮中心的同意。

翁章梁今天到嘉義縣東石國小視察疫苗施打時，特別感謝蔡總統的協助，他說，未來65歲以上長者打第2劑疫苗將改回發通知單的方式，敬請民眾放心，收到通知就去打。

嘉義縣衛生局指出，第5波莫德納接種已開始，嘉義縣分配到8000多劑，目前全縣接種總人數約16萬人，覆蓋率32.39%。