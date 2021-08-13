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曳引車疑載廢棄物偏鄉偷倒 陷泥濘道路遭查獲

中央社 / 台南13日電

台南市1名男子開曳引車載運廢塑膠混合物到大內區偏遠地點偷倒途中，在產業道路陷入雨後泥濘無法動彈，巡邏員警發現後通知環保人員稽查，依法開罰並移送台南地檢署。

台南市政府環保局今天公布近日稽查偏遠地點遭偷倒廢棄物情況時指出，巡邏員警於9日在大內區1處產業道路發現1輛曳引車陷在鬆軟路面無法動彈，司機神色慌張，車上又載有大量廢塑膠混合物，因此通報環保局人員會同稽查。

環保局稽查人員表示，司機當時表示，因尿急想暫借產業道路上廁所，不料雨後路面泥濘鬆軟，車輛陷入動彈不得，但稽查人員發現其曳引車上至少有20公噸的廢塑膠混合物，司機又無法清楚交待廢棄物來源及車輛目的地，除將司機移送台南地檢署偵辦，並將依規定開罰。

環保局指出，不肖業者以為可以在偏僻地點棄置廢棄物，但台南市環保局與檢、警早就建立起打擊犯罪網絡，除了人力查緝外也會搭配科學儀器監控。

環保局指出，此案因隨車未持有事業廢棄物產生源及處理地點證明文件，最高可處罰新台幣30萬元罰鍰，且偷倒廢棄物涉及行政刑罰，除依違反廢棄物清理法規定對涉案行為人進行告發，若涉案人被查出是慣犯，恐面臨最高5年有期徒刑，並可裁罰1500萬元。

廢棄物

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