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台泥捐1億元助購疫苗 慈濟基金會感恩：共善共行

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
慈濟基金會捐購500萬劑BNT疫苗，到貨後將提供全民施打，台泥捐出1億元表示支持。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會捐購500萬劑BNT疫苗，到貨後將提供全民施打，台泥捐出1億元表示支持。圖／慈濟基金會提供

慈濟基金會捐購500萬劑BNT疫苗，獲得台灣水泥認同，捐出1億元協助採購。慈濟基金會今天表示感謝，並說，本次疫苗申購並未設立專案捐款，若有個人、企業及團體共行共善，可將款項捐入基金會的「慈善項目」。

慈濟基金會上月21日簽訂500萬劑BNT原廠疫苗採購合約，將和鴻海、台積電同步，預計下月到貨。採購疫苗將全數捐給政府，供國人施打使用。據鴻海透露，包含運送費用在內，採購金額每劑約35元美金，以500萬劑計算，將近新台幣50億元。

台灣水泥昨天發布重大訊息，表示董事長張安平與董事會，認同慈濟捐購疫苗，決定捐贈慈濟1億元購買疫苗。

慈濟基金會今天感謝台泥共襄盛舉，表示這次捐贈是匯聚全球慈濟人及各界善心大德的愛心所共同成就，並由基金會承擔購買與捐贈事宜，感謝各界愛心人士「共善共行、齊心防疫｣。

慈濟基金會表示，這次申購疫苗並沒有設立專案捐款，但若有個人、企業及團體願意共行共善，可以將「守護眾生、齊心防疫｣款項，捐入基金會的「慈善項目」，沒有最低金額限制，善心大眾可以隨喜，每一分捐贈慈濟都是歡喜與感恩。

慈濟 疫苗 捐款

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