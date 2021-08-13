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斜槓公務員！台南六甲公所今發表創意Logo提袋有亮點

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南六甲區長陳啟榮（右）與人事主任柯春月是新的創意Logo推手。記者吳淑玲／攝影
台南六甲區長陳啟榮（右）與人事主任柯春月是新的創意Logo推手。記者吳淑玲／攝影

臺南市六甲區公所今天發表創意Logo與手提袋，這是來自公所員工透過腦力激盪集思廣義益設計一款創意Logo 宣導作品，結合轄區生態落羽松火鶴花與台南越光米的稻米產業文化。區長陳啟榮和人事主任柯春月加上擅長色鉛筆畫的退休員工蔡蕙瑾3人是主要幕後的推手，陳啟榮擅長攝影及詩詞創作，柯春月目前在南藝大高階藝術管理所就讀，創意Logo 用簡單的圖式讓六甲的特色一目瞭然，達到行銷的目的。

六甲區長陳啟榮表示，六甲是一個充滿人文萃和物產豐富的地方，早年是以磚窯場著名，但現在有全台最大的火鶴花產區，花語是熱情，稻米產自嘉南平原水源頭的烏山頭水庫與嘉南大圳灌溉，是最重要的物產，更是台南越光米的主要產區，近年來六甲落羽松更打響知名度，今年六甲落羽松季創下31萬人潮，讓六甲一舉成為遠近馳名的小鎮。

六甲區公所創意Logo手提袋先印製4千個，經費來自旅外成功企業家南六集團董事長黃清山捐助，陳啟榮說，黄清山董事長對文創經費贊助不遺餘力。提袋上還寫著「來稻六甲松鶴玩」加上創意Logo，提袋就如走動式的行銷，外地遊子也很喜歡，看到Logo可一解思鄉之情，也更能協助將六甲推向知名的觀光景點，帶動地方產業悠活與休憩的經典小鎮。

陳啟榮表示，Logo圖中將產業匯集為層層的愛心，代表六甲區公所團隊將秉持三大方針「新馨心」來為人民服務，包括創「新」行政措施、溫「馨」關懷人民與用「心」服務精神。今天的員工月會公開頒贈防疫有功人員禮券，疫苗接種初期發放給長輩的通知、確認、現場指引及上網預約等，基層員工非常辛苦，一人平均打2、3百通電話，以微薄的禮券對他們表達謝意。

落羽松 火鶴花

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