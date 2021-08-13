巨人少棒50週年 南鋒再現尋找老球迷分享珍藏照

今年適逢巨人少棒奪得世界少棒冠軍50週年，「巨人少棒50週年-南鋒再現」系列紀念活動即日展開，藉由老球迷分享珍藏照，邀全民重溫昔日瘋棒球的榮耀時光。

由台南市政府指導、工研院主辦，崑山科技大學、台南市協進國小協辦的「巨人少棒50週年-南鋒再現」系列紀念活動即日起展開，邀全民回顧那個半夜瘋轉播的年代，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時期，為國人帶來更多正向能量。

台南市長黃偉哲今天表示，台南一直以來對棒球發展極為重視，尤其亞太國際棒球訓練中心陸續啟用，不僅大大提升台南的棒球能量，也讓台南在國際棒球領域發光發熱。隨5G、AIoT、大數據等科技發展日益成熟，將訓練及運動結合數位科技，不但為球員提升投打表現，也為觀眾帶來優化體驗，藉由巨人少棒50週年紀念活動，期盼喚起美好回憶，深化台南棒球城市的精神。

台南市政府研考會戴偉峻主委說，這些當年赫赫有名的巨人小將，堅持到底的拼勁為台灣棒球史寫下功不可沒收成績，造就台灣棒球世代欣榮，是老中青三代共同回憶與榮耀。這次活動元素結合棒球運動與數位科技，透過工研院等研究機構，利用數位科技協助台南棒球運動量能提升，加速台南科技運動產業布局。

成立於1971年，由台南協進國小為主，網羅南部7縣市頂尖選手組成的第一代巨人少棒隊，當年在全國少棒選拔賽擊敗勁敵金龍少棒，取得東亞少棒賽資格；緊接著在東亞賽完封日本隊，獲得世界少棒大賽資格。

帶著全民期待一路過關斬將，最終站上美國威廉波特球場，與美國隊一決高下，當年全台民眾幾乎徹夜未眠守著廣播電視，等待美國傳來好消息。最後在延長賽中以12：3寫下奇蹟，獲得第25屆威廉波特世界少棒冠軍。巨人少棒小將回國後獲總統與副總統接見，並在英雄遊行中受到萬人空巷歡迎。

巨人小將此後有多人投身棒球運動。有「棒球先生」美譽的李居明、成為中華隊與職棒多屆總教練的徐生明、擔任總教練並曾率隊獲2006年卡達杜哈亞運棒球冠軍的葉志仙，都是為台灣棒球貢獻所長的重要人物。

另外，工研院協理兼南分院執行長吳誠文，目前是國內超大型積體電路技術專家。但50年前，吳誠文還有一個特別的身分，就是巨人少棒名投。近期，他將對棒球的熱愛轉化，與自身科技專業結合，藉由大數據分析、人工智慧、晶片感測及動態分析等，運用跨領域科技，協助運動服務科技加值與創新布局，帶動產業數位轉型升級。

「巨人少棒50週年-南鋒再現」系列紀念活動，首先推出「尋找老球迷」線上活動，邀請全民共襄盛舉，透過照片分享當年的盛事與感動。即日起至8月24日，凡民眾有收藏第一代巨人少棒照片或擁有紀念相關物品（紀念棒球、球棒、球衣等），只要拍照加說明簡介上傳「巨人少棒50週年-南鋒再現」官方粉絲團，經大會確認為老球迷，有機會獲邀參加8月28日在安平古堡熱蘭遮城博物館前方廣場，舉辦的「巨人少棒球員見面會」，由第一代巨人少棒國手贈送親筆簽名球及神秘禮。

除了尋找老球迷線上活動外，自8月28日起，將陸續舉辦「巨人少棒世界冠軍50週年-科技棒球體驗」實體活動，活動內容與辦法可注意「巨人少棒50週年-南鋒再現」粉絲團動態。