台南北外環快速道路增設連結國1交流道 最快2026年完工

台南都會區北外環快速道路為台南市第4條東西向快速主幹道，從新市台39線到台17線，全長約13.5公里，分4期執行，全線完工後從安平到南科只要15分鐘，昨天國家發展委員會審查通過北外環快速道路連結國道1號交流道建設的計畫，後續若順利，工程將在2026年完成。

為紓解南科迅速發展所帶來的車潮及交通壅塞問題，營建署補助進行台南都會區北外環道路新建工程，分4期開闢，由東向西依序為第1期、第3期、第2期及第4期，其中第1期工程已完工通車，第3期預計今年12月完工。

全線完工後，從安平到南科行車時間可縮短至15分鐘，形成橫跨新化區、新市區、永康區、安南區、北區及安平區等區域的新運輸廊道，串聯台南科技工業區、和順寮工業區、永康科技工業區、永康創意園區及高鐵台南站附近綠能科學城等產業重鎮地區，同時大幅減輕國道8號、台1線及台19線等要道的交通負荷。

南市工務局指出，北外環快速道路可有效紓解進出國道系統的車流，並移轉國道1號永康交流道暨其連絡道台1線的流量，配合北外環道路的興建，計畫在該道路與國道1號交會處（約317K+600處）增設1處交流道，以加強國道可及性及通往南科的便捷性。

昨天南市府副秘書長邱忠川率領工務局、交通局等團隊北上爭取該計畫，國發會審查通過這項總經費17.25億元增設北外環交流道的工程，後續將由高速公路局進行設計，市府將配合進行用地相關作業，預計明年完成用地取得，2026年完工。